Un fallo reconoció el Covid 19 como enfermedad laboral y la ART tuvo que indemnizar a la familia de un trabajador del correo

Un fallo judicial reconoció el Covid 19 como enfermedad laboral y condenó a una ART a pagar la indemnización para la familia de un trabajador de correo que murió en junio de 2021. El caso sienta precedentes y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia que dio a conocer su veredicto y dejó firme la sentencia de primera instancia.

La causa se inició al mes que el empleado del correo murió, después de haberse contagiado Covid 19, en junio de 2021. La familia del muchacho inició el reclamo ante la ART, quien se negaba a reconocer que el trabajador se había contagiado en su trabajo. Ahora, fue condenada a abonar la indemnización, con la actualización de los valores.

«Esto ya cerró un ciclo y no sé si decir que hay justicia, pero tuvimos un fallo que reconforta«, explicó el padre del empleado fallecido, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO. Su hijo, tenía 38 años y 19 de servicio en Correo Argentino.

«Fue bastante dura la lucha que tuvimos con la ART. Emocionalmente también así que otra gente que quiera reclamar, que este precedente sirva», subrayó.

A la vez, el padre del empleado fallecido planteó la necesidad de socializar y compartir públicamente este fallo para que otros empleados sepan que pueden reclamar por sus derechos. Y que la justicia les dio la razón sobre cómo manejó la empresa el manejo en la pandemia de Covid 19 y la falta de medidas de protección que hubo.

Fueron dos los trabajadores fallecidos en esa oportunidad.

La sentencia que avaló el reclamo de la familia del trabajador

La causa tuvo su fallo en primera instancia el 6 de febrero de 2024 por parte del Juzgado Laboral N° 1 de Neuquén.

«Habíamos intimado a la ART (Aseguradora Provincia) a que cumpan con la prestación dineraria y la rechazaron porque no era una enfermedad laboral»; explicó el abogado Ángel Cayetano Frosini, que representó a la familia del empleado de Correo Argentino, con sede en Neuquén.

En este caso, el abogado mencionó que más allá del Covid 19, este fallo sienta precedentes sobre «la denuncia de la enfermedad profesional y no excusarse tratando que el trabajador pruebe que se contagió en su lugar de trabajo». El Covid 19 era una enfermedad profesional no listada y con este fallo, ahora se incluye.

Frosini indicó que, en términos generales, las ART obligan al empleado a acudir a la justicia y depositan en él la carga de probar que la enfermedad la contrajo en el trabajo.

El fallo -que se emitió el 3 de junio de 2025- especificó que la indemnización para la familia fue abonada y actualizada a valores actuales. «Se ordenó el pago del monto histórico actualizado. Se declaró la inconstitucionalidad de la tasa de la ley y se aplica una tasa agravada por el proceso inflacionario», dijo el abogado.

Finalmente, agregó que las ART no pueden eludir su responsabilidad. «Este fallo deja claro que deben responder por la salud y la vida de los trabajadores cuando estos se ven expuestos en el ámbito laboral», concluyó.

El fallo consideró que la aseguradora no pudo demostrar que el empleado se contagió fuera de su lugar laboral y que las pericias médicas, informes de higiene y seguridad y los antecedentes administrativos, confirmaron que el contagio se produjo en el lugar de trabajo.