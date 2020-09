La avalancha trágica en Baguales destapó una serie de irregularidades

Una serie de sucesos irregulares rodean la trágica muerte de un hombre de 39 años que quedó sepultado en la nieve como consecuencia de una avalancha de placa en el complejo privado Baguales, ubicado a 60 kilómetros al sur de Bariloche.

La víctima, Agustín Crupi, era amigo del extenista Gastón Gaudio, administrador del complejo que funciona desde 2013 como emprendimiento de turismo activo y de aventura, en temporadas de verano e invierno.

Crupi no es residente de la zona, habría ingresado a Bariloche con un permiso especial otorgado a nivel nacional como tantas otras personas que arribaron en vuelos privados desde mediados de marzo a la fecha. El hombre no estaba solo al momento del accidente, que ocurrió alrededor de las 16, y había más personas en el complejo, además de los guías locales. Esta situación reaviva la polémica por el ingreso de turistas y foráneos a la ciudad que no se detuvo a pesar de las denuncias públicas realizadas.

Una segunda situación irregular fue revelada ayer por la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, que confirmó a este diario que Baguales “no está autorizado para operar en este momento” ya que no había renovado el permiso por el contexto de la pandemia y la restricción de funcionamiento de actividades vinculadas al turismo. Hoy solo están habilitados los centros de esquí tradicionales de la zona: Cerro Catedral y Perito Moreno.

Vélez calificó la situación como una “imprudencia grande” y una “irresponsabilidad” del complejo que permitió la realización de travesías de esquí sin estar habilitado.

Baguales desde hace dos años pertenece a la empresa Baguales Acquisitions SA, sociedad en la que figuran Gaudio y el catarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cuñado del emir de Qatar. Por eso el extenista viajó en una decena de oportunidades entre Buenos Aires y Bariloche durante esta cuarentena en la que supuestamente no está habilitado el tránsito interjurisdiccional a excepción de trabajadores esenciales. Hace pocos días fue fotografiado en el centro de Bariloche a bordo de una camioneta con el logo del complejo turístico.

La ministra explicó que, al momento de ser habilitado en 2013, se cumplió con toda la documentación exigida, incluidos estudios de impacto ambiental, del uso del agua, sistema de evacuación y otras cuestiones. También el predio tiene un lodge para alojamiento con escasa capacidad, que en este caso no podría ser utilizado porque solo se autorizaron los hoteles destinados a albergar a “personal esencial”.

El accidente

Según pudo reconstruir RÍO NEGRO, Crupi se encontraba en una de las laderas con nieve virgen con un instructor de snowboard que se deslizó con su tabla minutos antes. No hubo ningún registro de movimiento de nieve, pero cuando descendió el turista, se produjo una avalancha de placa, con un corte que deslizó una masa compacta de nieve.

La fiscalía confirmó que no hubo otras personas heridas. Fuentes conocedoras de la materia explicaron que la avalancha de placa se puede producir por sobrepeso, por efectos del sol y del viento. La abundante nieve caída en el invierno y la falta de compactamiento en el lugar serían claves para este desenlace.

En Baguales una de las premisas es que no hay medios de elevación ni pistas de esquí o snowboard delimitadas. No se pisa la nieve y se realizan travesías de esquí llamado “fuera de pista”, sobre nieve virgen. Se trata de una actividad de riesgo, por eso quienes lo practican llevan los equipos de ARVA que emite señales en caso de quedar bajo la nieve. Además el complejo exige a quienes practican esta actividad que firmen un documento en el que se deslinda de responsabilidades a la empresa en caso de accidente y que la persona asume el riesgo por cuenta propia.

La avalancha fatal del martes es la primera que se conoce en Baguales, sin embargo este diario pudo conocer que este invierno se produjeron otros desprendimientos que afectaron la traza del camino que asciende al complejo, pero no hubo víctimas.

El martes en el lugar estaban dos guías de alta montaña, que son trabajadores de la empresa, y otras personas que integraban el grupo de la víctima. Se desconoce si Gaudio se encontraba en el momento del accidente.

Trascendió que tras el incidente, se logró rescatar de la nieve a Crupi, sin signos vitales, y de inmediato se solicitó una ambulancia privada cuyos paramédicos realizaron maniobras de reanimación sin éxito. Posteriormente el grupo dio aviso a la Policía y tomó intervención la Comisaría 42, ubicada en el barrio 2 de Abril de Bariloche, y la fiscal de turno, Betiana Cendón.

Alrededor de las 19 la fiscal, personal de Criminalística y policías acudieron al lugar. Allí un médico policial constató el deceso y la fiscal tomó declaraciones testimoniales, que continuaron ayer en la ciudad. El cuerpo fue trasladado a Bariloche para la autopsia con intervención del Cuerpo Médico Forense.

De manera preliminar, fuentes consultadas indicaron que el deceso se habría producido por asfixia.

La avalancha se produjo justo al cumplirse 18 años de la tragedia del cerro Ventana en la que murieron 9 estudiantes de la carrera de Educación Física. Allí también se produjo una avalancha de placa, con el agravante de que la zona tenía cañadones. A mediados de julio se produjo otra avalancha con características similares, en el cerro Catedral, donde murió el jefe de patrulla, Mario Ruiz.

Un lugar exclusivo

Baguales es un exclusivo complejo de esquí con un servicio premium. Fue desarrollado por el grupo belga Burco y hace dos años fue vendido a la firma Baguales Acquisitions SA, una sociedad integrada por el catarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri y el extenista Gastón Gaudio.

En este predio se practica esquí de travesía y catskiing, mediante el traslado de los deportistas en vehículos con orugas hasta las zonas más elevadas de las pendientes. Para practicar estas actividades se debe tener un manejo avanzado del esquí o snowboard ya que se trata de áreas que no cuentan con nieve compactada.

Quienes acceden a este complejo deben asumir el riesgo de la actividad que desarrollen, según documentación exigida por la empresa.