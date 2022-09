Asalto a panadería de Roca: antes de irse el delincuente pidió perdón y dijo que lo hacía por necesidad

El ilícito ocurrió esta mañana, cuando dos jóvenes ingresaron a robar a una panadería que forma parte del conjunto de negocios del centro comercial del barrio de las 500 Viviendas. Los delincuentes asaltaron a la dueña del local mientras limpiaba el piso. Tras amenazarla con un arma blanca, se llevaron la recaudación y algunos licores.

Menos de 20 metros separan a la panadería del Destacamento 132 de barrio las 500 Viviendas, aunque esa cercanía, no impidió que dos hombres asaltaran a una comerciante a plena luz del día. Las pérdidas económicas fueron cercanas a los 30 mil pesos, aunque también se llevaron bebidas alcohólicas.

«Yo estaba sola, vinieron a pedirme pan y fiambre porque tenían hambre. Ya los habíamos visto deambular por el centro comercial, ya que son nuevos en el barrio. La policía ya los tiene identificados», dijo relató la dueña de la panadería, quien todavía permanecía en shock.

El hecho ocurrió a las 8:30, cuando los ladrones ingresaron y, tras un breve diálogo, se abalanzaron sobre la señora, apoyando un cuchillo en su cuello. «Uno de los muchachos me pidió perdón al irse y me dijo que me robaron por necesidad, pero se llevaron petacas y otras botellas de alcohol», sostuvo.

Efectivos policiales del Destacamento 132, se acercaron al lugar y todavía se encontraban realizando peritajes en el local. Además, intervino personal del Siarme pero no la mujer no requirió el traslado y se retiraron luego de estabilizarla.