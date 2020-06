La enfermera del SIEN que atiende a los pacientes ambulatorios con coronavirus

Alejandra Muñoz es enfermera del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Ella, junto al “equipo covid-19”, se encarga del seguimiento de los pacientes ambulatorios con coronavirus en la capital neuquina. Asegura que, además de controlar el estado de los diagnosticados, se ocupa de brindarles contención emocional: “Muchos pacientes no tienen a otra persona en quien apoyarse”.

Informó que, hasta hoy, el SIEN tiene bajo seguimiento a 51 pacientes con internación domiciliaria, a quienes se los llama todos los días para verificar su evolución. Detalló que 31 de ellos son asintomáticos.

Señaló también, que el SIEN colabora con el área de Epidemiología del sistema de Salud, para reconstruir la red de contagios.

Muñoz tiene 45 años y hace 25 que es enfermera. Comenzó a trabajar a los 20 y desde entonces se desempeña dentro del sistema de salud público y privado de Neuquén. Trabajó dentro de la subsecretaría de Salud, en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), realizando tareas administrativas, pero se dio cuenta de que el papeleo no era para ella: “No me gustó”.

Lo suyo es el “trabajo de campo”. Hace tres años que trabaja como enfermera en el SIEN, atendiendo sobre todo las urgencias, producto de siniestros viales. La pandemia del coronavirus la obligó a retirarse de las calles, pues es paciente de riesgo: “Tuve dos cirugías cardiovasculares”.

La enviaron a su casa, para resguardarla, y durante los diez primeros días de decretado el aislamiento obligatorio se mantuvo en cuarentena. Pero Alejandra no podía quedarse en su hogar “sin hacer nada”, así que solicitó volver al SIEN, con una jornada reducida de seis horas y sin tener contacto con los pacientes.

Explicó que ella se encarga de coordinar las rutinas del equipo “covid- 19” y llamar a los diagnosticados con internación ambulatoria unas cuatro veces al día, para constar su estado de salud.

Sin embargo, su principal tarea es contener a los pacientes y para ello no hay horarios ni rutinas. Todos tienen su número personal y le manifiestan sus incertidumbres a cualquier hora del día. “La enfermedad no tiene descanso”, enfatizó Muñoz.

Por eso mismo, porque no sabe en qué momento la van a necesitar, no apaga su celular y no se toma francos, ni siquiera los domingos. “Solo me tomo una hora en la cena. No me gusta estar con el teléfono en la mesa”, contó. Allí comparte un momento en familia, para luego volver a estar atenta al estado de sus pacientes.

“Al principio muchos cursaban la enfermedad solos”, comentó Muñoz, por eso ella estaba detrás del teléfono para contenerlos: “Muchos no tienen a otra persona en quien apoyarse”.

Remarcó que “es un golpe muy duro” para las personas enterarse que han sido diagnosticadas con coronavirus. “Necesitan apoyo psicológico. No los atienden desde otro lado si no es desde los médicos o enfermeros del SIEN. Les damos nuestros números y la gente se desahoga con nosotros”, señaló.

Explicó que el contexto es distinto para aquellos que transitan la enfermedad en familia. “Ahí tienen el apoyo de algún familiar cercano, pero sino no tienen otra persona en quien apoyarse, más que el SIEN”. Agregó que “al estar en sus casas, para familias enteras, que no han podido ir a trabajar y no tienen ingresos”, el “equipo covid” ha reunido dinero para destinarlo a los pacientes que lo necesitan.

Muñoz destacó el trabajo de la directora Luciana Ortiz Luna y de todos sus compañeros del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, que trabajan diariamente para contener la emergencia sanitaria en la provincia.

Evolución del trabajo del SIEN

Cuando Muñoz realizó sus estudios de enfermería, jamás participó de un simulacro para la contención de una pandemia. “Nadie nos preparó para esto”, sostuvo.

Relató que las tareas del SIEN fueron evolucionando a medida que crecían los casos de coronavirus en la provincia. Explicó que, en un principio, los trabajos consistían en guiar a las personas que consultaban al 0800. Remarcó que las llamadas incrementaban a medida que la gente llegaba a Neuquén desde lugares de riesgo.

Según afirmó Muñoz, luego de que se conocieran los casos de coronavirus en Neuquén que se derivaron del policía que brindaba servicio en Las Perlas, ocurrió una situación similar. Indicó que actualmente el número de asistencia telefónica recibe un promedio de 600 consultas diarias.

Los pacientes son estigmatizados por tener coronavirus

La enfermera indicó que luego se abocaron, también, al seguimiento de las personas diagnosticadas que cursan la enfermedad en sus hogares. Contó que cada caso tiene sus particularidades, según su contexto socioeconómico, pero enfatizó que todos tienen una cosa en común: el estigma social de ser positivos en coronavirus.

La enferma aseveró que los pacientes son estigmatizados y discriminados por la sociedad, que los señala por el sólo hecho de tener coronavirus. Muchos les piden que vayan a realizarles el control de rutina en horarios específicos, para no ser amedrentados por los vecinos, según afirmó. Agregó que el personal de salud también es discriminado por mantener contacto con los diagnosticados: “No se dan cuenta que cualquiera puede tener la enfermedad”.

Además de realizar el seguimiento de los pacientes, Muñoz señaló que el SIEN colabora con el área de Epidemiología del sistema de Salud para reconstruir la red de contagios. “Nosotros tenemos más contacto con las personas diagnosticadas y podemos reunir más información”, enfatizó y comentó: “Yo les pregunto de todo”.

Añadió que también se ocupan de realizar los hisopados de los contactos estrechos de aquellos que ya han dado positivo.