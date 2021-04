La liquidación docente de marzo no tiene descuentos por los paros en Río Negro

Los docentes de Río Negro cobrarán el miércoles los haberes de marzo, sin descuentos de los días de paros. Educación no liquidó las ausencias de las dos “jornadas no trabajadas”, cumplimiento el compromiso asumido con la UnTER que no lo haría si el gremio aceptaba su oferta salarial.

Mientras tanto, desde mañana, UPCN realizará esta semana tres “jornadas de protestas”, con las “modalidades definidas” por cada organismo y en cada localidad.

Los hospitalarios, agrupados en ASSPUR, expondrán sus quejas el miércoles a la política salarial en Río Negro, con retenciones de servicios y movilizaciones. En esa jornada, ATE también saldrá a la calle, en adhesión a la jornada nacional de la CTA Autónoma.

En referencia a UnTER, su Plenario aceptó, con “consideraciones”, esa propuesta de un 13 por ciento en el primer semestre y un 16 por ciento en el segundo, con alzas en adicionales, como en el “material didáctico” o nacional del Fondo del Incentivo Docente. Con estos retoques, las mejoras en el año estarán entre el 32% y 37%, según el cargo.

Entre las “consideraciones” planteadas, el gremio incluye el “no descuento de los días de paros”, es decir, las dos jornadas iniciales del ciclo escolar, que constituyeron las medidas de protesta fijadas por UnTER. Su descuento se traduciría en bajas del 7% al 8% en haberes de marzo.

En la ultima paritaria, los paritarios sindicales pidieron que no se aplicarán porque se corresponde con “un derecho constitucional”. Además, según el acta, cuestionaron las “declaraciones vertidas por las autoridades gubernamentales” para “intimidar al conjunto de los trabajadores” y que “son, en su esencia, disciplinadoras”.

La representación gubernamental, encabezada por la ministra Mercedes Jara Tracchia, contestó que “se considerará lo solicitado”, según expresa el acta paritaria.

Aún así, la delegación educativa incorporó informalmente el no descuento en su última propuesta al prometer que no liquidaría esas ausencias docentes si el sindicato aceptaba su última oferta salarial. Así, ocurrió en el Plenario del 17 de marzo y, en contrapartida, Educación depositará salarios docentes, sin esas retenciones y con los aumentos pactados para marzo. Estas alzas representarán entre 10% y 11% para el primer trimestre, con las mejoras de febrero.

El tema de los descuentos está neutralizado, pero la secretaria general de UnTER, Sandra Schieroni requirió una paritaria a Educación para esta semana “analizar las consideraciones” planteadas por el Plenario. En sus declaraciones a FM La Puntual de Viedma, la dirigente incluyó igual el “no descuento del días de paro”.