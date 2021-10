La senadora Crexell cuestionó la respuesta del presidente y dijo que Fernández «no conoce la Patagonia»

La senadora nacional del bloque Movimiento Neuquino, Lucila Crexell cuestionó la respuesta que dio el presidente, Alberto Fernández a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras que había solicitado asistencia de seguridad, a pocas horas del incendio del Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón. “A veces dudo que el presidente Fernández sea abogado y sea argentino”, enfatizó.

“Desautorizar así a una gobernadora, cuando en realidad las provincias delegaron en la Nación todas aquellas competencias que no reservaron para sí. Me parece que es una forma de soberbia y falta de respeto gravísimas hacia las autoridades legítimas de una provincia”, afirmó Crexell en declaraciones a RTN.

“Como patagónica me duele tener un presidente que no conoce la Patagonia, que no sabe del conflicto que estamos hablando, que no se involucra con los problemas que pasan fuera de la Quinta de Olivos”, agregó Crexell.

“Si desconoce, que frente a una situación de conflicto donde está en riesgo la integridad de la población, donde hay un conflicto en las rutas nacionales –que deben ser patrulladas por Gendarmería-, donde hay un conflicto que puede ser interprovincial , pero que además viene sucediendo con una escalada de violencia que afecta los bienes públicos. El desentenderse de esta manera de una parte de la Republica Argentina, de lo que es la Seguridad Interior, me parece gravísimo”, argumentó la senadora nacional.

Crexell recordó que en la región hay antecedentes de hechos violentos que aumentaron la escalada de violencia vinculados a situaciones irregulares en la fronteras y focos de grupos violentos. Recordó como ejemplo, el caso del policía Aigo. Aclaró que el conflicto de estos grupos minoritarios y violentos “nada tiene que ver con las comunidades de los pueblos originarios que nosotros tenemos en nuestra provincia”.

Con respecto a la gestión del presidente después de las PASO, Crexell fue categórica: “Creo que es un presidente que viene mostrando un desgaste y una ineptitud bastante marcada para tomar decisiones. Realmente yo estoy sorprendida, creo que muchos gobernadores se sienten bastante desolados respecto de poder coordinar políticas conjuntas”, concluyó.