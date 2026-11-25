A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, Florencia Etcheves propone una nueva mirada sobre la vida de María Kodama, una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la literatura argentina.

En Madame Borges, su nueva novela publicada por Editorial Planeta, la periodista y escritora recupera la historia de la mujer que fue compañera, esposa y heredera universal del autor de El Aleph, según publicó Infobae.

Madame Borges: de qué trata la nueva novela de Florencia Etcheves

A lo largo de 248 páginas, la autora imagina una última aventura de María Kodama, en la que los recuerdos permiten reconstruir su trayectoria personal y su relación con el escritor.

La protagonista transita sus últimos días acompañada por Ceferino, un personaje ficticio, ajeno al universo literario y cultural en el que desarrolló gran parte de su vida.

A través de este encuentro, Etcheves propone una reflexión sobre el amor, la memoria, la fidelidad y la dificultad de desprenderse de aquello que se ama.

La novela también explora los cuestionamientos y las controversias que rodearon a Kodama durante los años en los que estuvo al frente del legado literario de Borges.

María Kodama, la mujer detrás de uno de los grandes escritores argentinos

Más allá de su matrimonio con Borges, Etcheves busca recuperar la identidad de Kodama como una mujer con intereses propios, una profunda formación cultural y una particular sensibilidad artística.

La autora también pone el foco en el papel que desempeñó durante los años en los que el escritor perdió la visión.

Kodama fue su compañera de viajes y una interlocutora con quien compartió su pasión por la literatura. Tras la muerte de Borges, en 1986, asumió la responsabilidad de preservar y promover su producción literaria.

La novela no pretende ser una biografía, sino una aproximación desde la ficción a una figura que despertó admiración, polémicas y numerosos interrogantes hasta su fallecimiento, en marzo de 2023.

Florencia Etcheves: del periodismo policial a las historias de mujeres que dejaron huella

Después de más de dos décadas dedicadas al periodismo televisivo, Etcheves consolidó su carrera literaria con novelas que también llegaron a la pantalla.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran:

La virgen en tus ojos.

La hija del campeón.

Cornelia.

Errantes.

La sirena.

La cocinera de Frida.

Varias de sus historias dieron origen a producciones audiovisuales como Perdida, La corazonada y Pipa.

Con Madame Borges, la escritora profundiza una búsqueda que ya había desarrollado en La cocinera de Frida: explorar la intimidad de mujeres que desafiaron las expectativas de su época y cuyas vidas continúan despertando curiosidad.