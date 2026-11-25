El cielo de noviembre ofreció uno de los encuentros lunares más visibles de la segunda mitad del año con la Luna llena del Castor, que coincidió con una superluna el 24 de noviembre de 2026. La combinación entre la fase plena y la proximidad orbital del satélite natural permitió observar el disco con una apariencia algo más amplia y luminosa que la habitual.

La cita correspondió a la penúltima luna llena del calendario y se produjo cuando la Tierra quedó situada entre el Sol y la Luna, iluminando de frente el hemisferio visible desde nuestro planeta. Como la órbita lunar describe una elipse y no un círculo perfecto, el paso cerca del perigeo —el tramo de menor distancia respecto de la Tierra— dio origen a la denominación popular de superluna.

Para seguir el fenómeno a simple vista bastó con buscar un horizonte despejado y poca iluminación artificial, ya que la cercanía puede hacer que el disco luzca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más distante del año, llamada coloquialmente «microluna».

De acuerdo con la NASA, aunque esa diferencia frente a otras lunas llenas suele ser discreta a simple vista y «superluna» no es una categoría astronómica oficial, el término ayuda a identificar un aumento perceptible de brillo y tamaño aparente, con tonalidades cálidas sobre el horizonte.

Por qué se llama Luna del Castor y qué dicen los observatorios

La expresión Luna del Castor, o Beaver Moon en inglés, proviene de tradiciones estacionales de pueblos originarios de América del Norte y fue difundida luego por almanaques populares. En el hemisferio norte, noviembre coincide con el momento en que los castores refuerzan sus madrigueras y acopian alimento antes del invierno boreal, mientras que otra versión histórica asocia el nombre a la colocación de trampas por el valor comercial de su piel en esa época.

El Real Observatorio de Greenwich aclara que estas denominaciones funcionan como referencias culturales y no como clasificaciones científicas del ciclo lunar. La geometría entre el Sol, la Tierra y la Luna es la misma en cualquier plenitud, y el nombre varía según las regiones y los registros: en algunos calendarios, la luna llena de noviembre también se conoce como Luna de Escarcha.

Quienes quisieron sumar detalle óptico pudieron recurrir a binoculares para distinguir mares y cráteres, aunque el propio brillo de la fase llena atenúa las sombras del relieve. Para fotografiar la escena con un teléfono móvil o una cámara, el apoyo sobre una superficie estable resultó clave para evitar trepidaciones.

El calendario lunar hasta el cierre de 2026

Tras la Luna llena del Castor, el ciclo continúa con los siguientes hitos astronómicos confirmados para las próximas semanas:

Cuarto menguante: 1 de diciembre a las 03:08.



1 de diciembre a las 03:08. Luna nueva: 8 de diciembre a las 21:52.



8 de diciembre a las 21:52. Cuarto creciente: 17 de diciembre a las 02:42.



17 de diciembre a las 02:42. Última luna llena de 2026: 23 de diciembre a las 22:28 en Argentina (24 de diciembre a las 01:28 UTC a nivel global).

La plenitud del 23 de diciembre también figura como superluna en el calendario de la NASA. De este modo, el cierre de 2026 ofrecerá una nueva instancia para observar el disco lunar sobre el horizonte y comparar su tamaño y luminosidad a lo largo del ciclo orbital.