Lecturas recomendadas: “Rabia”, de Sergio Bizzio

Sergio Bizzio es un escritor argentino nacido el 3 de diciembre de 1956 en Villa Ramallo, Buenos Aires. Además de escribir novelas también es poeta, dramaturgo, guionista, cineasta, músico y productor de televisión.





Rabia fue escrita en 2004 y tuvo gran recepción en el mundo de la literatura. El libro fue llevado al cine en 2009. El revuelo que generó el estreno de la pelicula coreana Parasite (2019), ganadora del último Óscar a mejor película, despertó la atención de los lectores de Rabia por la similitud entre ambas tramas.

Respecto a la novela, José María trabaja como albañil en una construcción cuyo capataz es un hombre desagradable, humillador y violento. Esto último, José María también lo es, porque quizás ya sea momento de pensar a la violencia como algo inherente al ser humano y no como una característica que, por el contrario, está en las antípodas de la condición humana. Es importante establecer esto porque desde ahí se puede pasar a lo siguiente: producir diferenciaciones dentro de “lo violento”. No todo es violencia y lo que sí, no lo es de un mismo modo y/o grado. La violencia de José María es una respuesta, una queja social. Y la violencia del capataz ocurre porque puede, porque está habilitada y amparada. No es una queja, en cambio sí una demostración de poder y, por ende, un ejemplo del funcionamiento de lo desigual. Todo el libro es una puesta en escena de la jerarquía social y los efectos de la misma; aunque también es una historia de amor.





Rosa trabaja como empleada doméstica en una mansión a pocas cuadras de la obra en la que está construyendo José María. Es en la fila de un cercano supermercado en donde se conocen. Comienzan a frecuentarse y se ponen de novios.

Al tiempo de comenzar esa relación, María (así se deja llamar él) es despedido de la obra por el capataz, ya que tuvieron un fuerte intercambio de palabras, que mayormente consistió en humillar a María. Hecho que lo lleva a éste último a tomar una drástica decisión que, al mismo tiempo, lo conducirá a tomar otra: vivir a escondidas en la mansión de los Blinder, en donde Rosa trabaja y también vive.

Aprovechando la suerte de que los Blinder se ausentarían por unos días de su casa y como era más que probable que alguna de esas noches Rosa lo invitase clandestinamente a cenar, María llevaría a cabo su plan: al terminar la velada, fingiría despedirse de Rosa para volver a su casa, pero en verdad se escabulliría dentro de la mansión y será la mansarda el lugar elegido como escondite.





Así vivirá por más de tres años; como un fantasma o una rata. Lo que tienen en común estos dos entes es que pueden o no verse, pero sí percibirse. María intenta trabajosamente no ser visto, pero la cuestión de ser percibido correrá por cuenta de los cautos. Sobrevivir, volverse invisible, ser testigo de las cosas que le van ocurriendo a la mujer que ama y a los integrantes de la familia, son algunas de las cosas a las que se enfrenta María aun estando oculto. Ve desde arriba, él que siempre estuvo abajo, cómo el mundo no se detiene -incluyéndose él mismo-, cómo las injusticias continúan ocurriendo, pero su actitud, pese a las limitaciones, será siempre la de alguien que reacciona.

Rabia es una novela que a la ligera es susceptible de considerarse simple, porque su prosa lo es, pero la riqueza está en la virtud que tiene Bizzio de hacer una novela con los detalles; esos que cómodamente podrían ser ignorados.



