Llevan días en una silla esperando lugar en alguna terapia de Río Negro

En el hospital de Cinco Saltos no tienen lugar y atienden a las pacientes que esperan internación en la guardia. (Archivo Oscar Livera).-

Sentadas en la guardia del hospital de Cinco Saltos, recibiendo oxígeno y durmiendo algunas horas por la noche en una camilla, dos pacientes esperan poder ser internadas en alguna terapia -al menos intermedia- de Río Negro. Las autoridades y la familia no saben qué más hacer y apuntan contra el PAMI. Hace dos semanas, en Cipolletti un enfermero denunció que su tío murió sin atención en un centro de salud porque la obra social no respondió el pedido.

"Hacete cargo" contó que le respondieron desde PAMI la directora del hospital, Susana Marezi. Explicó que anoche la obra social se negó a hacerse cargo de aportar el médico que debe viajar en la ambulancia para hacer un traslado a Viedma, donde habían conseguido una cama después de días de intentos. Aclaró que el centro de salud no dispone de profesionales porque solo tiene dos médicos en la guardia y, si uno viajara, luego quedaría en aislamiento por 14 días.

La única opción es un lugar cerca, pero PAMI no da alternativas por lo que realizaron una presentación judicial. "Las obras sociales nos han abandonado", lamentó Marezi. Detalló que actualmente hay dos pacientes en la guardia que deberían estar internadas en terapia intensiva "o al menos en intermedia".

Una de las dos mujeres que esperan es la abuela de Micaela Freyres. Contó que la única que sale es su mamá, a hacer las compras, y estiman que se contagió en un descuido. Toda la familia se enfermó, pero su abuela es en la que peor estado de salud se encuentra por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El fin de semana anterior la llevaron al hospital y el diagnóstico fue de neumonía, pero como no podían internarla, la mujer de 67 años tuvo que regresar a su casa y ser controlada por su propia familia. Sin embargo, hace dos días el cuadro empeoró, ya no tenía fuerzas y no podía comer.

De nuevo en el hospital, el personal hizo lo único que podía: dispuso una silla en la guardia, donde habían otros tres pacientes, contó Micaela, y empezaron a asistir a su abuela con oxígeno. A la noche, los enfermeros le prepararon una camilla para que descanse, mientras la familia y el hospital llama a todos lados para tratar de encontrar un lugar donde internarla.

Ante la falta de respuesta, Micaela decidió hacer público su pedido y la negativa de PAMI a ayudarla. Su situación es similar a la del enfermero Ariel Pino, de Cipolletti, quien denunció que la obra social tampoco gestionó la internación de su tío, quien murió al día de ingresar al hospital local, después de ser atendido más de una semana por su sobrino en su casa.