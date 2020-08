Los intendentes de Viedma y Patagones no restringirán la circulación

Se reunieron los intendentes José Luis Zara, de Patagones y Pedro Pesatti, de Viedma, junto a sus equipos de Salud para definir las pautas que seguirán en conjunto ante los ocho casos positivos detectados en los últimos días.

En la capital rionegrina se registra un casos de coronavirus, mientras que en Patagones hay siete casos activos. Por el momento todos están relacionados y según informaron hay más de 100 personas aisladas.

Ambos jefes comunales también confirmaron que no restringirán la circulación en ambas ciudades.

Los equipos de Salud de Viedma y Patagones se encuentran trabajando fuertemente y en conjunto en la detección de posibles contagios.

"Continúa en la Fase 5 de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio pero eso no significa que mañana o pasado no se modifique la estrategia”, dijo Zara en referencia a la evaluación constante que realizan los municipios de Patagones y Viedma de la situación y en espera de los estudios realizados a contactos estrechos de los casos positivos y a pacientes no relacionados.

Por su parte, el intendente de Viedma Pedro Pesatti, expresó que "estamos en una situación donde la responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas constituye la clave para poder enfrentar la pandemia, lo fue desde siempre; hoy más que nunca”.

Agregó que “tenemos además la prueba de lo que significa el incumplimiento de las normas; hoy tenemos ya 8 personas afectadas por el COVID, producto del incumplimiento de las normas que regían para todos”, agregó.

El intendente de la capital rionegrina apuntó a que “no se pueden hacer este tipo de fiestas o encuentros sociales y en este caso se sabe que la que se hizo en Carmen de Patagones incumplía todas las normas sanitarias”.

“Cumplir es la base de lo que tenemos que hacer en esta situación. No hay forma de parar el virus si no cumplimos. Tenemos que aplicar el distanciamiento como principio clave de la organización social que tenemos que sostener en este momento, recordar el uso de tapabocas, la higiene de las manos, evitar lugares cerrados o aglomeraciones, evitar encuentros cara a cara sin el barbijo y la exposición en lugares cerrados”, remarcó Pesatti.

Además, recordó que “no está permitido realizar encuentros sociales” y explicó: que “esta prohibición no está fundada en raíces políticas, sino sanitarias, son normas pensadas para proteger nuestras vidas”.

Ante las consultas de posibles cambios de fases en la cuarentena, los Intendentes sostuvieron que “se analiza la posibilidad de retroceder a otras fases. Se esperan los resultados de estudios pendientes, no todos tienen que ver con el caso positivo. Es muy dinámico el día a día”.

Para finalizar, informaron que no se restringe la circulación en la comarca, aunque solicitaron que cada vecino autorregule la presencia en los lugares de mayor concurrencia.