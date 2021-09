Los operadores de turismo extranjero piden certezas en Bariloche

La temporada de pesca deportiva comenzará el 1 de noviembre, pero aún no hay precisiones sobre la venta de pasajes aéreos desde el exterior hacia la Argentina. Foto: Marcelo Martinez

Los operadores turísticos que trabajan con lodges pesca y caza, senderismo, observación de aves, actividades de aventura, hosterías especializadas y otros servicios orientados al público extranjero se quejaron por “la falta de certezas” para reactivar ese sector y reclamaron al gobierno nacional “una hoja de ruta clara para la reapertura de fronteras”.

Un grupo de 800 establecimientos y prestadores “autoconvocados” de todo el país -la mayoría de la Patagonia-, difundieron hoy un documento a propósito del Día Mundial del Turismo, en el que señalan que les resulta imposible “asesorar adecuadamente al cliente y comercializar los servicios” con la actual indefinición.

El gobierno nacional anunció el martes pasado la apertura de fronteras para el ingreso “sin aislamiento” desde países limítrofes a partir del 1 de octubre y la “habilitación total” para viajeros del resto del mundo desde el 1 de noviembre.

Si ben reconocieron que esa declaración fue un paso adelante, los operadores se quejaron de que “no hay un DNU” que aporte reglas precisas.

Señalaron que llevan “17 meses sin ingresos” y que a pesar de la pretendida flexibilización hoy ningún viajero internacional elegiría la Argentina, “por las condiciones difusas e imprevisibles que estamos ofreciendo”.

Uno de los voceros del grupo, Federico Obejero, señaló que “es muy bienvenido el anuncio, pero faltan las medidas. Pasan los días y todo sigue igual”.

Obejero es guía de pesca en Neuquén y explicó que la temporada de esa actividad empieza el 1 de noviembre, de modo que para ellos es “urgente” que se establezcan las modalidades de apertura y se habilite la comercialización de vuelos.

Otra de las firmantes, Sharon Green, trabaja en un lodge de pesca en Esquel y dijo que esta es para ellos la época de realizar inversiones en preparación de la temporada, de efectuar las compras y las contrataciones de personal, pero no pueden hacerlo sin tener seguridad alguna sobre el ingreso de turistas.

La incertidumbre afecta principalmente a las actividades más requeridas por el turismo del exterior, que dependen en primer término de la conectividad aérea.

Obejero explicó que hoy las aerolíneas todavía no venden viajes a la Argentina porque no tienen habilitación. Señaló que el turista habituado lo toma con naturalidad porque “la demanda se reeducó por la pandemia” y los clientes “están dispuestos a aceptar un eventual cierre y la necesidad de reprogramar, saben que es la regla de juego”. Pero aun así hoy no pueden contratar un viaje a la Argentina y en esa situación optan por otros destinos.

Realidad distinta

Obejero señaló los últimos turistas extranjeros se fueron en marzo de 2019 y desde entonces las fronteras permanecen cerradas. Dijo ue el año pasado a esta altura realizaron una gestión similar, sin mayor resultado. Pero subrayó que “hoy la realidad es otra, porque avanzó la vacunación, y porque están los protocolos probados”.

El grupo de autoconvocados envió cartas en los últimos meses cartas con frecuencia ““casi semanal” al ministerio de Turismo, al de Salud y a Migraciones para plantear su requerimiento, hasta ahora con pocos avances. “No es un reclamo confrontativo, queremos escaparle al ambiente electoral, pero estamos urgidos”, dijo Obejero.

“En un contexto de crisis económica profunda y de escasez de divisas, un programa con objetivos, tiempos, etapas y requerimientos sanitarios y operativos claros hubiera sido una eficaz forma de reactivar al sector que ofrece servicios al turismo internacional”, afirmaron en el documento.

Pidieron en consecuencia que “se autoricen los vuelos con antelación, se dejen sin efecto los cupos máximo al ingreso de personas del exterior, se publiquen los procedimientos con claridad y precisión, se definan y programen las frecuencias de vuelos y se ofrezcan a la venta los sistemas de reserva. Sin conectividad y reglas claras no hay turismo”.

Obejero observó también que sería indispensable precisar qué medidas de prevención Covid-19 se les van a exigir a los turistas. “Se habla vacunación completa, un PCR al ingreso y otro a los cinco días. Pero debe ser bien claro, porque si es un PCR y no es test de antígenos, hay lugares apartados donde no se puede realizar -explicó-. En Neuquén, por ejemplo, solo testean en la capital de la provincia y el resultado demora varios días”.