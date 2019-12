Médicos residentes también quieren aguinaldo y protestan frente al hospital en Roca

Unos 140 médicos residentes de Río Negro llevan adelante un paro de actividades por 24 horas y exigen al Ministerio de Salud y al Estado rionegrino no sólo el pago del aguinaldo sino también el blanqueo de los profesionales que prestan servicios en los distintos hospitales rionegrinos.

La gota que colmó el vaso fue que el 20 de diciembre, se pagó el Sueldo Anual Complementario (SAC) a todos los estatales rionegrinos. Sin embargo, y a pesar de que había sido una promesa a mediados de año, a los residentes sólo se les pagará “un bono” de fin de año.

“Esto sería legitimar que la provincia no nos reconoce como trabajadores. Es un bono que no estaría complementado como Sueldo Anual Complementario”, dijo Mariela Oyola, médica residente.

Ahora bien, el problema no sólo es con el aguinaldo sino también con que la provincia no les reconoce la antigüedad por lo que los tres años que los médicos trabajan en los hospitales no se pueden computar para la jubilación.

“No se está respetando la ley 4919 ley que dice que nosotros deberíamos estar incluidos en el sistema de salud publica y percibir el aguinaldo y los aumentos salariales. Eso no sucede”, explicó la médica residente.

.

¿Cómo funciona el sistema?

Los médicos residentes tienen un contrato con la provincia como becarios por tres años. Y justamente eso es lo que ahora quieren modificar.

“No nos consideran como trabajadores como establece la ley pero si tenemos todas las responsabilidades de un profesional con título. Somos profesionales pero la provincia no nos reconoce como tal”, explicó la médica quien aseguró que la tarea que realizan es como un postgrado.

“Acá hacemos guaridas de 24 horas pero no nos pagan por separado como a los demás”, dijo Oyola quien expresó que junto al resto de los médicos quieren terminar con esta precarización laboral.