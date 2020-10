Medidas en Neuquén: abogados piden restablecer el servicio de Justicia

El Colegio de Abogados también tuvo cuestionamientos a las restricciones que comenzaron a regir hoy en las localidades de Neuquén que tienen transmisión comunitaria para bajar los contagios de coronavirus. Le reclamaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que restablezca el servicio de Justicia a como funcionaba antes del jueves. Ayer se informó que se suspendían la atención al público y los plazos procesales este martes, aunque la medida podría extenderse.

El Colegio no hizo referencia a la prohibición de usar vehículos a motor que rige para quienes ejercen profesionales liberales, pero sí consideró que es importante tener presente que la circulación en la ciudad es "prácticamente normal". Resaltaron que "la gente no puede parar más por la falta de ingresos y la Justicia no puede ser una excepción".

El pedido del organismo que representa a los abogados es que se restablezca el funcionamiento que se viene aplicando desde antes del jueves pasado, teniendo en cuenta que se establecieron canales digitales por lo que no hay presencialidad que pueda vulnerar el decreto provincial.

Aseguraron que no desconocen que la situación sanitaria es "compleja", pero piden redoblar las "medidas sanitarias y de prevención" para que se siga trabajando.