Una mujer que permanecía sola en su casa, ubicada en el oeste de Bariloche, se sobresaltó en la noche de ayer al escuchar golpes y fuertes ruidos en una puerta trasera, por la que vio ingresar a tres hombres con intención de robo. Su primera reacción fue ocultarse en una habitación de la planta alta, pero al comprobar que subían gritó para pedir auxilio y llegó a forcejear con los ladrones, que huyeron ante la sorpresa y solo se llevaron una cartera con documentación y otros elementos personales, según informó la policía.

El suegro de la mujer, que había recibido su llamado cuando todavía estaba escondida, acudió al lugar, vio a tres personas escapar a la carrera por el bosque y dijo haber escuchado disparos para cubrir la huida. La dueña de casa también había logrado comunicarse con el 911 y poco después llegó la policía, que realizó un rastrillaje por la zona sin resultado positivo.

La investigación continúa hoy, con directivas impartidas por la fiscalía de turno, e incluye el relevamiento de rastros y la revisión de cámaras de seguridad de la vivienda, pero todavía no hubo detenciones.

El hecho ocurrió en un sitio apartado, a unos 300 metros de la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 21,700, entre el ingreso a Península San Pedro y el barrio Llao llao. En el predio existe una casa principal y un conjunto de cabañas, que permanecían vacías. Hacia el fondo del complejo ya no hay más viviendas y se extiende un bosque tupido, sin posibilidad de ingreso en vehículos.

El jefe de la subcomisaría 55, Fabián Fajardo, dijo que los ladrones rompieron una puerta para ingresar a la casa, que la vieron en silencio y a oscuras, y con seguridad estimaron que no había ocupantes. Pero sus planes cambiaron cuando la mujer los enfrentó y comenzó a gritar.

“Por lo que pudo informar la víctima, se llevaron solo una cartera con documentación”, afirmó el subcomisario. En un primer momento creyó que también le habían sustraído una computadora y otros elementos, pero aclaró más tarde que los había encontrado.

Una zona aislada y expuesta

Fajardo dijo que tienen la certeza de que actuaron tres sujetos. Según uno de los testimonios, estaban armados. Aseguró que hay sospechas sobre alguna de las identidades, pero no dijo nada más, para preservar la investigación.

Según advirtió el jefe policial, la zona oeste de Bariloche abunda en sitios de ese tipo, “con la particularidad de que hay calles apartadas, con pocas viviendas, zona de cerros y morros y mucha densidad boscosa”, lo cual multiplica el riesgo de robos y hurtos.

Aseguró que “es la primera vez en el año” que tienen un hecho en su jurisdicción con “malhechores que entran en una casa y son sorprendidos por el dueño”, lo cual precipita la huida. Refirió que recibieron el alerta pasadas las 21 de ayer, que enviaron de inmediato dos móviles y tras tomar nota de lo ocurrido iniciaron la persecución de los sospechosos, quienes al parecer carecían de vehículo. Pero la tarea fue infructuosa porque “no hay caminos”.

Dijo que en sectores así, tan alejados o escondidos, “es especialmente importante lo preventivo”. Agregó que en periódicas reuniones con las juntas vecinales las convocan a afinar las medidas de seguridad y recomendó a los propietarios que se comuniquen con el 911 para dar aviso ante “cualquier movimiento sospechoso”.