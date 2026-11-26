Con la llegada de los días de calor, las bebidas frescas y frutales se convierten en grandes protagonistas de las tardes al aire libre, las reuniones con amigos y los encuentros familiares.

Preparar refrescos caseros es una alternativa económica y sencilla que, además, permite aprovechar las frutas de estación y controlar la cantidad de azúcar que se incorpora a cada preparación.

Desde las clásicas limonadas hasta las combinaciones más originales, estas cinco propuestas son ideales para disfrutar durante la primavera y el verano.

1. Limonada de menta y jengibre

Ingredientes:

3 limones.

1 litro de agua fría.

Un puñado de hojas de menta.

Un trocito de jengibre fresco.

Hielo y endulzante a gusto.

Preparación: exprimir los limones y licuar el jugo con el agua, la menta y el jengibre. Colar, agregar hielo y servir.

2. Refresco de sandía y lima

Ingredientes:

3 tazas de sandía sin semillas.

Jugo de una lima.

250 ml de agua fría.

Hojas de menta.

Hielo.

Preparación: licuar la sandía con el jugo de lima y el agua hasta obtener una bebida homogénea. Servir con abundante hielo y decorar con menta fresca.

3. Té helado de durazno

Ingredientes:

1 litro de té negro o verde.

2 duraznos maduros.

Jugo de medio limón.

Hielo.

Miel a gusto, opcional.

Preparación: preparar el té y dejarlo enfriar. Licuar uno de los duraznos e incorporarlo a la infusión junto con el jugo de limón. Cortar el otro durazno en rodajas y agregarlo a la jarra.

4. Refresco de frutillas y albahaca

Ingredientes:

250 gramos de frutillas.

750 ml de agua con gas.

Jugo de medio limón.

Hojas de albahaca fresca.

Hielo.

Preparación: triturar las frutillas con el jugo de limón. Incorporar la albahaca, el hielo y el agua con gas justo antes de servir.

5. Agua saborizada de pepino, naranja y menta

Ingredientes:

1 litro de agua fría.

Medio pepino.

1 naranja.

Hojas de menta.

Hielo.

Preparación: cortar el pepino y la naranja en rodajas finas. Colocarlos en una jarra junto con la menta y el agua. Dejar reposar en la heladera durante una hora para que los ingredientes liberen sus aromas.

El secreto para preparar refrescos caseros más tentadores

Utilizar frutas maduras, hierbas aromáticas frescas y abundante hielo permite potenciar los sabores sin necesidad de incorporar grandes cantidades de azúcar.

También se pueden preparar cubitos de hielo con pequeños trozos de fruta o flores comestibles aptas para consumo, una alternativa decorativa para sorprender a los invitados.

Aunque estas bebidas son una excelente opción para variar los sabores durante los días de calor, el agua sigue siendo la principal aliada para mantener una hidratación adecuada.