Cinco refrescos caseros, fáciles y deliciosos para disfrutar en los días de calor
Con frutas de estación, hierbas aromáticas y pocos ingredientes, es posible preparar bebidas refrescantes en casa. Cinco recetas ideales para combatir las altas temperaturas.
Con la llegada de los días de calor, las bebidas frescas y frutales se convierten en grandes protagonistas de las tardes al aire libre, las reuniones con amigos y los encuentros familiares.
Preparar refrescos caseros es una alternativa económica y sencilla que, además, permite aprovechar las frutas de estación y controlar la cantidad de azúcar que se incorpora a cada preparación.
Desde las clásicas limonadas hasta las combinaciones más originales, estas cinco propuestas son ideales para disfrutar durante la primavera y el verano.
1. Limonada de menta y jengibre
Ingredientes:
- 3 limones.
- 1 litro de agua fría.
- Un puñado de hojas de menta.
- Un trocito de jengibre fresco.
- Hielo y endulzante a gusto.
Preparación: exprimir los limones y licuar el jugo con el agua, la menta y el jengibre. Colar, agregar hielo y servir.
2. Refresco de sandía y lima
Ingredientes:
- 3 tazas de sandía sin semillas.
- Jugo de una lima.
- 250 ml de agua fría.
- Hojas de menta.
- Hielo.
Preparación: licuar la sandía con el jugo de lima y el agua hasta obtener una bebida homogénea. Servir con abundante hielo y decorar con menta fresca.
3. Té helado de durazno
Ingredientes:
- 1 litro de té negro o verde.
- 2 duraznos maduros.
- Jugo de medio limón.
- Hielo.
- Miel a gusto, opcional.
Preparación: preparar el té y dejarlo enfriar. Licuar uno de los duraznos e incorporarlo a la infusión junto con el jugo de limón. Cortar el otro durazno en rodajas y agregarlo a la jarra.
4. Refresco de frutillas y albahaca
Ingredientes:
- 250 gramos de frutillas.
- 750 ml de agua con gas.
- Jugo de medio limón.
- Hojas de albahaca fresca.
- Hielo.
Preparación: triturar las frutillas con el jugo de limón. Incorporar la albahaca, el hielo y el agua con gas justo antes de servir.
5. Agua saborizada de pepino, naranja y menta
Ingredientes:
- 1 litro de agua fría.
- Medio pepino.
- 1 naranja.
- Hojas de menta.
- Hielo.
Preparación: cortar el pepino y la naranja en rodajas finas. Colocarlos en una jarra junto con la menta y el agua. Dejar reposar en la heladera durante una hora para que los ingredientes liberen sus aromas.
El secreto para preparar refrescos caseros más tentadores
Utilizar frutas maduras, hierbas aromáticas frescas y abundante hielo permite potenciar los sabores sin necesidad de incorporar grandes cantidades de azúcar.
También se pueden preparar cubitos de hielo con pequeños trozos de fruta o flores comestibles aptas para consumo, una alternativa decorativa para sorprender a los invitados.
Aunque estas bebidas son una excelente opción para variar los sabores durante los días de calor, el agua sigue siendo la principal aliada para mantener una hidratación adecuada.
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