Walter Cortés habló con la prensa después del acto por la Soberanía Nacional en el busto de Juan Manuel de Rosas.

El intendente Walter Cortés dijo hoy a prensa que excede a las facultades del municipio el tema de la inseguridad aunque creó una guardia urbana para tareas preventivas y aplicó una política de expulsión de personas foráneas que se encuentren en situación de calle.

“Ya hemos despachado 45 personas que han venido a vivir en situación de calle, les hemos pagado los pasajes y se han ido”, afirmó en una rueda de prensa que se dio luego de participar del acto por el Día de la Soberanía Nacional junto al busto de Juan Manuel de Rosas, en uno de los sectores verdes del Centro Cívico.

“Bariloche atrae todo eso y hay gente -aunque a ustedes les parezca mentira- que dice ‘no pobrecito’, pero no es gente ni de Bariloche, viven drogados, viven borrachos, viven haciendo escándalos en el centro ¿ qué imagen damos para el turismo? y nosotros vivimos del turismo, tenemos que cuidar eso”, afirmó.

El Ejecutivo impulsó meses atrás una resolución de prohibición de limpiavidrios en las esquinas, malabaristas y artistas callejros y venta ambulante.

Cortés también señaló que se ha “cansado” de decirle a los bancos que cierren las puertas de acceso a sector de los cajeros por las noches porque son lugares donde habitualmente duermen personas en situación de calle.

Indicó que ha propuesto a las entidades que busquen un lugar “resguardado” y con presencia policial a través de algún convenio con la fuerza para que sean espacios más seguros para las personas que requieran usar los cajeros. “No hacen nada y entonces la gente va y duerme ahí, pero es una propiedad privada, no es mía”, afirmó aludiendo a que el Estado no puede interferir en ese aspecto.

El intendente recordó que jerarquizó la subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que cuenta con personal de calle y motocicletas para intervenir en materia preventiva pero sin poder de policía. “No tenemos poder de detención y ser nos ríen, podemos intervenir en cuestiones de riña y eso, es una cuestión provincial la seguridad”, afirmó.

El jefe comunal indicó que conversó con el gobernador Alberto Weretilneck del tema y la preocupación del sector comercial y anunció que próximamente llegarán refuerzos policiales por la temporada de verano.