Con los acordes de The Beatles y una ovación que desbordó el aula 402, el reconocido sociólogo y ensayista Pablo Alabarces cerró esta semana cuatro décadas de enseñanza en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Frente a estudiantes sentados en el piso, graduados, colegas y autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, según relataron La Nación y Todo Noticias, el titular histórico de la cátedra Cultura popular y cultura de masas eligió una consigna tomada del cierre de Abbey Road —«Y, al final, el amor que recibes es igual al amor que das»— para despedirse de las aulas, combinando un homenaje a sus maestros con una defensa frontal de las ciencias sociales y del estudio de los fenómenos masivos.

En @comuUBA no podemos más 💔 Hoy dictó su última clase el último de los que nos formó. Y allí fuimos, a despedirlo como el rockstar que es porque nos enseñó a "ejercitar el oído y la mirada para ver, incluso, lo que no se ve y no se escucha". Gracias totales @palabarces ♥️ https://t.co/LT41OzPNRO November 19, 2026

Cómo fue la última clase de Pablo Alabarces en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

La despedida en la sede de Constitución estuvo atravesada por la misma estética que Pablo Alabarces investigó durante toda su carrera académica, integrando la música popular y los rituales futboleros en el espacio universitario.

De acuerdo con las crónicas publicadas por La Nación y TN, el encuentro contó con la presencia del vicedecano de la facultad, Diego de Charras, y de la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kejval.

Durante su exposición final, el investigador superior del CONICET dejó definiciones centrales sobre su recorrido intelectual y el presente académico:

Reivindicación de los consumos masivos : Pablo Alabarces repasó el arco temático de su cátedra —desde Diego Maradona y Lionel Messi hasta Charly García, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , Lali Espósito y Milo J—, sosteniendo que analizar lo cotidiano y lo masivo permite comprender los sentidos profundos de la sociedad, el trabajo y la política.

: repasó el arco temático de su cátedra —desde hasta , Lali Espósito y Milo J—, sosteniendo que analizar lo cotidiano y lo masivo permite comprender los sentidos profundos de la sociedad, el trabajo y la política. Crítica al desfinanciamiento y al «antiintelectualismo» : el docente advirtió sobre lo que denominó la «doble negación de la banalidad», cuestionando tanto el elitismo académico tradicional como los discursos políticos que descalifican la utilidad de las humanidades y las ciencias sociales para justificar recortes presupuestarios en las universidades.

: el docente advirtió sobre lo que denominó la «doble negación de la banalidad», cuestionando tanto el elitismo académico tradicional como los discursos políticos que descalifican la utilidad de las humanidades y las ciencias sociales para justificar recortes presupuestarios en las universidades. Tributo a Christian Ferrer y a la educación pública: visiblemente emocionado, recordó al sociólogo Christian Ferrer, fallecido este lunes a los 66 años, como su par generacional, y reivindicó su propia historia como hijo de una maestra normalista y nieto de inmigrantes formado en la universidad pública y gratuita.

Quién es Pablo Alabarces, el referente de la sociología del deporte y la cultura en la UBA

Nacido en Buenos Aires en 1961, Pablo Alabarces construyó una trayectoria académica que lo consolidó como uno de los principales referentes latinoamericanos en el cruce entre comunicación, deporte y cultura de masas: