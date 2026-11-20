Con The Beatles y una ovación, Pablo Alabarces dio su última clase en la UBA tras cuatro décadas
Tras 40 años de docencia, el sociólogo Pablo Alabarces dictó su última clase en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a aula llena.
Con los acordes de The Beatles y una ovación que desbordó el aula 402, el reconocido sociólogo y ensayista Pablo Alabarces cerró esta semana cuatro décadas de enseñanza en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Frente a estudiantes sentados en el piso, graduados, colegas y autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, según relataron La Nación y Todo Noticias, el titular histórico de la cátedra Cultura popular y cultura de masas eligió una consigna tomada del cierre de Abbey Road —«Y, al final, el amor que recibes es igual al amor que das»— para despedirse de las aulas, combinando un homenaje a sus maestros con una defensa frontal de las ciencias sociales y del estudio de los fenómenos masivos.
En @comuUBA no podemos más 💔 Hoy dictó su última clase el último de los que nos formó. Y allí fuimos, a despedirlo como el rockstar que es porque nos enseñó a "ejercitar el oído y la mirada para ver, incluso, lo que no se ve y no se escucha". Gracias totales @palabarces ♥️ https://t.co/LT41OzPNRO— Marisa 💜💚🧡 Influencer del Gitano 🔥 (@rojasperio) November 19, 2026
Cómo fue la última clase de Pablo Alabarces en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
La despedida en la sede de Constitución estuvo atravesada por la misma estética que Pablo Alabarces investigó durante toda su carrera académica, integrando la música popular y los rituales futboleros en el espacio universitario.
De acuerdo con las crónicas publicadas por La Nación y TN, el encuentro contó con la presencia del vicedecano de la facultad, Diego de Charras, y de la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kejval.
Durante su exposición final, el investigador superior del CONICET dejó definiciones centrales sobre su recorrido intelectual y el presente académico:
- Reivindicación de los consumos masivos: Pablo Alabarces repasó el arco temático de su cátedra —desde Diego Maradona y Lionel Messi hasta Charly García, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Lali Espósito y Milo J—, sosteniendo que analizar lo cotidiano y lo masivo permite comprender los sentidos profundos de la sociedad, el trabajo y la política.
- Crítica al desfinanciamiento y al «antiintelectualismo»: el docente advirtió sobre lo que denominó la «doble negación de la banalidad», cuestionando tanto el elitismo académico tradicional como los discursos políticos que descalifican la utilidad de las humanidades y las ciencias sociales para justificar recortes presupuestarios en las universidades.
- Tributo a Christian Ferrer y a la educación pública: visiblemente emocionado, recordó al sociólogo Christian Ferrer, fallecido este lunes a los 66 años, como su par generacional, y reivindicó su propia historia como hijo de una maestra normalista y nieto de inmigrantes formado en la universidad pública y gratuita.
Quién es Pablo Alabarces, el referente de la sociología del deporte y la cultura en la UBA
Nacido en Buenos Aires en 1961, Pablo Alabarces construyó una trayectoria académica que lo consolidó como uno de los principales referentes latinoamericanos en el cruce entre comunicación, deporte y cultura de masas:
- Formación y docencia: es licenciado en Letras por la UBA, magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y doctor en Sociología por la Universidad de Brighton (Inglaterra).
- Investigación científica: alcanzó la categoría de investigador superior del CONICET, el máximo escalafón del sistema científico argentino, y es considerado uno de los fundadores de la sociología del deporte en la región.
- Obra y reconocimientos: autor de una veintena de ensayos —entre ellos el clásico Fútbol y patria—, recibió en 2024 el Diploma al Mérito de los Premios Konex en la categoría Ensayo Político y Sociológico, y adelantó ante sus alumnos que ya trabaja en su vigésimo libro.
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