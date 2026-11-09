María Belén Ludueña eligió un vestido azul marino de Gabriel Lage para recibir al papa León XIV

Durante la recepción oficial de bienvenida al papa León XIV y la solemne ceremonia de entrega de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires, María Belén Ludueña acompañó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con una propuesta de alta costura que conjugó distinción y respeto estricto a las pautas vaticanas.

Para esta instancia histórica, como la visita del papa León XIV, la conductora confió en el modisto Gabriel Lage, optando por un diseño a medida en azul marino que resolvió la solemnidad del encuentro mediante líneas depuradas, prescindiendo de artificios visuales para poner el foco en la caída de los géneros nobles y la sobriedad republicana.

Las claves del diseño de Gabriel Lage para María Belén Ludueña frente al papa León XIV

El vestido azul marino de Gabriel Lage que lució María Belén Ludueña ante el papa León XIV.-

La confección concebida por Gabriel Lage para María Belén Ludueña respondió puntualmente a los estándares de etiqueta exigidos para recepciones ante el papa León XIV:

Moldería sobria en azul marino : la elección de este matiz profundo aportó solemnidad formal, manteniéndose dentro de la paleta neutra y oscura que marca la tradición de ceremonial pontificio.

: la elección de este matiz profundo aportó solemnidad formal, manteniéndose dentro de la paleta neutra y oscura que marca la tradición de ceremonial pontificio. Escote contenido y mangas tres cuartos : la estructura superior del vestido cubrió los hombros y los brazos con precisión, asegurando la cobertura requerida por el protocolo vaticano sin perder ligereza.

: la estructura superior del vestido cubrió los hombros y los brazos con precisión, asegurando la cobertura requerida por el protocolo vaticano sin perder ligereza. Largo protocolar y caída fluida : la falda conservó una extensión por debajo de la línea de la rodilla, estructurada sobre un género liviano que otorgó movimiento natural al paso protocolar.

: la falda conservó una extensión por debajo de la línea de la rodilla, estructurada sobre un género liviano que otorgó movimiento natural al paso protocolar. Peinado recogido bajo y estética despojada: la periodista completó el estilismo con un peinado recogido con raya al medio y mechones suaves sobre el rostro, prescindiendo de joyas voluminosas o brillos invasivos.

El vestido azul marino de Gabriel Lage que lució María Belén Ludueña ante el papa León XIV.-

El simbolismo del azul marino: la alternativa de María Belén Ludueña y Gabriel Lage ante el protocolo del Vaticano

La determinación cromática de María Belén Ludueña, junto a Gabriel Lage, consolida un viraje estético relevante en las audiencias frente al papa León XIV:

Apertura de la paleta oscura : tradicionalmente dominadas por el negro absoluto, las recepciones de Estado contemporáneas admiten el azul marino como una opción de sobriedad idéntica, pero con una impronta visual más suave y luminosa ante las cámaras.

: tradicionalmente dominadas por el negro absoluto, las recepciones de Estado contemporáneas admiten el azul marino como una opción de sobriedad idéntica, pero con una impronta visual más suave y luminosa ante las cámaras. Respeto a la investidura pontificia : al evitar cualquier tono cercano al blanco, reservado de forma secular a reinas católicas bajo el privilegio papal, el conjunto azul oscuro respetó la centralidad visual de la sotana papal.

: al evitar cualquier tono cercano al blanco, reservado de forma secular a reinas católicas bajo el privilegio papal, el conjunto azul oscuro respetó la centralidad visual de la sotana papal. Elegancia de perfil bajo (understated luxury): la ausencia de brocados pesados o bordados estridentes puso el valor en la nobleza de la tela y en el corte sastrero, demostrando cómo la alta costura local se adapta a la liturgia diplomática.

3 claves para lucir el azul marino en actos formales, como María Belén Ludueña ante el papa León XIV