Ni 10 pasos ni productos milagro: así se construye una rutina capilar efectiva

Las redes sociales están llenas de rutinas capilares interminables, productos milagrosos y tendencias que prometen transformar el pelo en pocos días. Sin embargo, para la médica dermatóloga y tricóloga Vanina Gegdyszman, la clave del cuidado capilar no está en acumular productos, sino en entender qué necesita cada cabello.

Qué es la tricología: recomendaciones para el cuidado del cabello y cuero cabelludo

“La tricología es la ciencia que estudia el cabello y el cuero cabelludo”, explica la especialista, quien destaca que la base de cualquier rutina comienza con un hábito tan cotidiano como fundamental: el lavado. El cuero cabelludo, recuerda, es piel y necesita mantenerse limpio para conservar su equilibrio. La frecuencia dependerá de cada persona y de las características de su cuero cabelludo, que puede ser normal, seco, graso o sensible.

Después del lavado llega el acondicionador, encargado de cuidar la fibra capilar y ayudar a mantener el equilibrio. La elección dependerá de las características del cabello y de factores como el uso de tinturas o decoloraciones.

El lavado adecuado, el acondicionador y la protección térmica forman parte de los pilares básicos de una rutina capilar saludable.

En los cabellos más dañados, Gegdyszman recomienda sumar un paso previo al lavado: el pre-champu (conocido también como pre-poo) o incluso las mascarillas. Pueden aplicarse sobre el cabello húmedo antes de lavar.

El pre-poo protege la fibra para evitar que absorba demasiada agua, lo cual acaba favoreciendo el quiebre en los cabellos más deteriorados.

Las mascarillas, por su parte, funcionan como tratamientos más concentrados que aportan proteínas o aceites según las necesidades de cada cabello. Pueden incorporarse cada quince días o una vez al mes, dependiendo del estado de la fibra capilar.

La especialista recomienda adaptar los productos a las necesidades de cada cabello y evitar las rutinas excesivas impulsadas por las redes sociales.

Entre los cuidados cotidianos, la especialista destaca el uso de protector térmico siempre que se recurra al secador, la planchita u otras herramientas de calor. También aconseja utilizar el secador a cierta distancia, con temperatura media y finalizar con aire frío.

Para quienes tienen ondas o rulos, las cremas de peinar pueden ayudar a definir el cabello y controlar el volumen. Existen versiones más livianas y otras más densas, e incluso pueden combinarse con geles o mousses. En estos casos, la especialista recuerda que el lavado es importante para eliminar la acumulación de productos.

«El organismo prioriza otras funciones antes que el cabello, por lo que los déficits nutricionales suelen reflejarse rápidamente en su aspecto y fortaleza.»

Respecto de los aceites y sérums, Gegdyszman explica que pueden contribuir a lubricar las fibras más dañadas. Sugiere aplicarlos con el cabello húmedo, antes del secado. Entre los ingredientes que destaca se encuentran el aceite de argán y los cosméticos formulados con aceite de coco. Recomienda optar por productos que incorporen protección térmica para simplificar la rutina diaria.

Pero la salud capilar no depende únicamente de los productos. El descanso, la alimentación, la actividad física y el estado nutricional también tienen un papel clave. “El cabello es proteína”, explica Gegdyszman, y por eso la falta de nutrientes como hierro, vitamina B12, vitamina D, zinc o selenio puede impactar en la calidad de la fibra capilar. “El organismo prioriza otras funciones antes que el cabello, por lo que los déficits nutricionales suelen reflejarse rápidamente en su aspecto y fortaleza”.



Rutina capilar: qué pasa con los alisados y las tinturas

Los alisados, las keratinas o el bótox capilar modifican la estructura natural del pelo. Según explica la dermatóloga, hay evidencias de que el uso frecuente de estos tratamientos puede tener efectos sobre la salud a largo plazo, como alteraciones endocrinas, mayor riesgo de cáncer de mama, problemas de fertilidad y un aumento del riesgo de cáncer de útero. Por eso, la especialista aconseja aprender a cuidar el cabello natural. “¿Nos puede llevar un tiempo? Sí, pero por algo nacimos con ese tipo de pelo”.

La situación es diferente en el caso de las tinturas. Gegdyszman señala que existen distintos tipos de coloraciones, desde opciones más suaves que se van con los lavados hasta tinturas permanentes. Si bien tienen impacto sobre la fibra capilar, no afectan la salud como los tratamientos de alisado. La elección dependerá del resultado buscado, del porcentaje de canas y de las preferencias de cada persona.

La especialista realizó una capacitación para dermatólogos desarrollada en una de las sucursales de Farmacias Global de Neuquén capital, de la mano de Dercos Technique, Vichy Laboratoires y L’Oréal.