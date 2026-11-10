Al menos 12 muertos y decenas de heridos en dos choques múltiples en una autopista de Bulgaria.

Una densa niebla provocó dos colisiones múltiples en una autopista del este de Bulgaria este martes. Al menos 12 personas murieron y otras 46 fueron trasladadas a centros médicos, según informó el gobierno. En los accidentes estuvieron involucrados unos 86 vehículos, muchos de ellos camiones pesados.

Los siniestros ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana, en calzadas opuestas de la autopista que conecta Sofía, la capital del país, con el puerto de Burgas, sobre el mar Negro.

La ministra de Salud, Katya Ivkova, informó que 10 personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron mientras eran trasladadas al hospital. Además, indicó que 46 personas recibieron atención médica en distintos centros de salud.

Los accidentes obligaron a cerrar la autopista en ambos sentidos. El gobernador Mihail Kasherov describió ante los periodistas la magnitud de la escena y aseguró que nunca había visto algo semejante.

Investigan las causas de los choques en Bulgaria

La Policía inició una investigación para determinar las circunstancias de los siniestros. Las primeras evaluaciones apuntan a una combinación de factores: visibilidad reducida por una densa niebla que se formó rápidamente, calzada mojada y velocidades que no eran adecuadas para las condiciones climáticas.

Cambios en la agenda de las autoridades europeas y búlgaras

Los accidentes también modificaron la agenda de las autoridades políticas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se encontraba de visita de trabajo en Bulgaria, debió cambiar sus actividades después de que el primer ministro Rumen Radev se trasladara al lugar del choque.

Por su parte, la presidenta búlgara Iliana Yotova acortó su participación en el Foro de Paz de París y regresará al país, según informó su oficina de prensa.