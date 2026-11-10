JD Vance suspende su viaje a la Argentina tras el golpe electoral de Donald Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habría suspendido la visita a la Argentina que preparaba para la segunda quincena de noviembre. La decisión llega una semana después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano perdió el control del Congreso.

La información fue publicada este martes por La Nación, sobre la base de fuentes de Washington, y coincide con lo que informaron varios medios colombianos. Según esas versiones, la cancelación alcanza a toda la gira regional. Esa gira incluía una escala en Bogotá el 20 y 21 de noviembre para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, y otra en Chile, con José Antonio Kast.

Sin confirmación oficial sobre la visita del vicepresidente de Estados Unidos

El viaje nunca había sido anunciado formalmente por la Casa Blanca ni tenía fechas ni agenda públicas. Tampoco hubo hasta ahora un comunicado oficial sobre su suspensión. La oficina de prensa del vicepresidente no respondió las consultas de La Nación, y en la Cancillería que conduce Pablo Quirno dijeron no tener confirmación de si la visita se hará o no.

Una de las fuentes citadas por ese diario dejó abierta la puerta a que la gira se reprograme: “Lo más probable es que el viaje resucite dentro de algunos meses, pero no hay fecha”. A comienzos de octubre, un vocero de la Casa Rosada había reconocido que existía la intención de concretar la visita y que ya había habido una primera avanzada para organizarla.

Una señal de respaldo que queda en pausa

La llegada de Vance iba a ser la visita de más alto nivel de un funcionario de Donald Trump durante la gestión de Javier Milei. El último en pasar por Buenos Aires fue el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el mes pasado.

Tras el revés electoral, el embajador estadounidense Peter Lamelas buscó llevar tranquilidad y escribió en X que el compromiso de su país con la Argentina “siempre sigue firme”. Milei tiene previsto volver a Estados Unidos en diciembre para la cumbre del G-20 en Miami, con Trump como anfitrión.