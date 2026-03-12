Cierre fronterizos: los primeros cambios de José Antonio Kast como presidente de Chile

A menos de 24 horas después de su asunción, el presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó sus primeros decretos tras asumir el cargo, marcando el inicio de su administración con medidas centradas en seguridad, migración y revisión del aparato estatal.

Las decisiones fueron adoptadas en el Palacio de La Moneda y forman parte de lo que el mandatario definió como un “gobierno de emergencia”, orientado a enfrentar la crisis de seguridad y la migración irregular en el país.

El inicio de su gestión también refleja el giro político que vive Chile tras el cambio de gobierno, luego de la administración de Gabriel Boric. Kast aseguró que su prioridad será restablecer el orden, fortalecer las instituciones y recuperar el crecimiento económico del país.

En su primer día como presidente, Kast presentó algunos de los decretos más rigidos y aclamados durante su campaña política entre 2024 y 2025.

Control y cierre parcial del cruce fronterizo con Bolivia

Uno de los decretos más relevantes establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo, que busca reforzar el control en la frontera norte de Chile, en límite con Bolivia. La iniciativa contempla medidas para frenar el ingreso irregular de migrantes y fortalecer la presencia del Estado en zonas consideradas críticas.

Según los registros de censo de Panel Ciudadano, la taza de inmigrantes representa cerca del 8,8% de los residentes en 2024. El medio afirma que el 70% de la población migrante llegó después de 2017 y la mayoría proviene de Venezuela (38%), Perú (13,6%), Colombia, Haití y Bolivia.

La norma también dispone la delimitación de áreas específicas donde se implementará un control territorial más estricto. En esos sectores, las Fuerzas Armadas tendrán un rol clave en la vigilancia y en la coordinación de operativos junto a otras agencias de seguridad.

José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile.

La orden de auditoría al Estado

Otro decreto firmado por el mandatario ordena una auditoría total al Estado, que abarcará a todos los ministerios, servicios públicos y organismos dependientes del gobierno central. El objetivo es revisar la gestión de la administración anterior y detectar posibles irregularidades administrativas o financieras.

La auditoría también busca evaluar la eficiencia del gasto público y determinar el estado real de las finanzas estatales. Según el gobierno, los resultados permitirán identificar áreas donde sea necesario aplicar ajustes o reestructuraciones para mejorar el funcionamiento del aparato estatal.

La reactivación de inversiones nacionales

Un tercer decreto apunta a reactivar proyectos de inversión y destrabar iniciativas económicas que se encontraban paralizadas por trámites administrativos o regulatorios. La medida pretende acelerar la ejecución de obras y fomentar la actividad económica en distintos sectores.

De acuerdo con el Ejecutivo, el plan contempla facilitar permisos y reducir tiempos burocráticos para proyectos que ya cuentan con evaluaciones avanzadas. Con ello, el gobierno espera movilizar miles de millones de dólares en inversiones y generar nuevos puestos de trabajo en el corto plazo.

Estas decisiones forman parte de un paquete inicial de medidas con el que Kast busca marcar el rumbo de su mandato desde el primer día. La agenda está enfocada en seguridad pública, control migratorio y reactivación económica, temas que fueron centrales durante su campaña presidencial.