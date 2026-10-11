Conmoción en Estados Unidos: mató a ocho personas en un tiroteo, incluido dos niños y una mujer embarazada

Un tiroteo en una zona residencial de una ciudad del norte de Pensilvania dejó nueve muertos, incluidos dos niños, una mujer embarazada y el presunto atacante, informaron las autoridades.

El jefe policial de la ciudad de Erie, Rick Lorah, indicó que el atacante, un hombre de 45 años, estaba relacionado con siete de las víctimas del tiroteo del viernes, mientras que la octava era amiga de la mujer embarazada.

Tiroteo en estados Unidos: qué se sabe

Evidencia en video y audio recuperada por los investigadores mostró a dos mujeres “angustiadas” que llegaban a la casa poco antes de las 5 de la tarde y golpeaban la puerta, señaló. Luego el agresor salió y les disparó antes de regresar al interior.

Los policías llegaron y encontraron a las dos mujeres muertas afuera. Dentro hallaron los cuerpos de un niño de 5 años, una niña de 1 año, dos mujeres más, dos hombres jóvenes y el agresor.

Lorah se negó a hablar sobre el motivo, pero dijo que los investigadores hablarían con otros familiares y examinarían los teléfonos celulares de las mujeres que fueron asesinadas afuera de la vivienda.

“Ellas sabían que algo estaba pasando en esa casa”, expresó. “Tenemos que averiguar de qué se trata”.

Los agentes llegaron en cuestión de minutos tras recibir una alerta a través de ShotSpotter, un controvertido sistema de detección de disparos que se basa en inteligencia artificial y una red de micrófonos para identificar disparos. La ciudad indicó en un comunicado que no se realizaron disparos adicionales después de eso.

“Los sonidos escuchados durante la respuesta policial, que podrían haber sido confundidos con balazos, fueron granadas aturdidoras relacionadas con la respuesta táctica de las fuerzas policiales”, señaló la ciudad.

“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró Lorah a una cadena local de noticias más temprano en el día. “No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”.

El gobernador Josh Shapiro señaló que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

Erie se encuentra a unos 190 kilómetros (120 millas) al norte de Pittsburgh.