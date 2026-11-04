Abel Pintos cantará ante el papa León XIV: “Queremos dar lo mejor, soy un hombre de fe”

Abel Pintos se prepara para uno de los momentos más destacados de su carrera. El próximo lunes 9 de noviembre cantará frente al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La presentación está prevista para las 9.30.

En diálogo con TN durante los ensayos en el predio, el cantante bahiense expresó su entusiasmo por la oportunidad de compartir la jornada con la comunidad del lugar. “Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos”, comentó.

El artista reconoció que la dimensión del acontecimiento resulta difícil de procesar con anticipación. “Fue muy emocionante el ensayo, salió todo muy bien”, aseguró Pintos, al tiempo que añadió: “Uno no dimensiona lo que va a ser”.

De cara a la presentación, el músico enfatizó su postura espiritual ante la organización del evento. “Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros. Al final de cuentas, queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Uno propone y Dios dispone”, sostuvo.

Pintos valoró también el significado histórico de la llegada del Sumo Pontífice al país. “Prefiero entregarme y no anticiparme a los hechos. Esto no se vive todos los días, ¿hace cuánto que no venía un papa a la Argentina?”, señaló.

La presentación forma parte de una nómina de artistas convocados mediante invitación formal desde el Vaticano, entre los que también figuran Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas.

Luciano Pereyra estará en la misa de Luján

Por su parte, Luciano Pereyra confirmó su participación en la misa que el papa León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El anuncio fue realizado por el propio cantante durante un show en el Arena de Buenos Aires. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, compartió sobre el escenario ante el público.

El artista remarcó la significación personal de actuar en su localidad natal ante la llegada del Pontífice. “¡Mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa!”, celebró Pereyra, quien además agregó: “Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos”. Tras la presentación, el músico replicó las imágenes del anuncio a través de su cuenta de Instagram.