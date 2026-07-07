Dos bombas explotaron cerca del hotel en el que se hospeda Emmanuel Macron en Damasco y hay 18 heridos

La histórica y controvertida visita del presidente francés Emmanuel Macron a Siria quedó envuelta en fuego y pánico. Dos artefactos explosivos caseros estallaron este martes en pleno centro de Damasco, a apenas 200 metros del lujoso hotel Four Seasons donde se alojaba la comitiva oficial. El doble atentado terrorista dejó un saldo de 18 heridos —entre ellos cuatro policías— y expuso la extrema fragilidad de la seguridad en el país árabe, que atraviesa una precaria transición tras la caída del dictador Bashar al Asad a fines de 2024.

El Elíseo confirmó de inmediato que Macron resultó ileso, ya que había abandonado el establecimiento minutos antes para dirigirse al palacio presidencial. El convoy oficial ni siquiera llegó a escuchar las detonaciones, pero el impacto político congeló el optimismo de la cumbre bilateral.

El parte del ataque: autos en llamas, vidrios rotos y sangre en la calle

El ministerio del Interior sirio detalló que el ataque se ejecutó de forma coordinada con dos bombas de fabricación casera. El escenario tras las detonaciones, reconstruido por reportes de las agencias AFP y Associated Press, fue devastador:

Los focos: una de las bombas fue oculta en el interior de un automóvil estacionado y la otra dentro de un contenedor de basura pública.

una de las bombas fue oculta en el interior de un automóvil estacionado y la otra dentro de un contenedor de basura pública. Zona de impacto: las explosiones destrozaron los ventanales del Ministerio de Turismo y dejaron rastros de sangre y esquirlas metálicas frente al Museo Nacional de Damasco.

las explosiones destrozaron los ventanales del Ministerio de Turismo y dejaron rastros de sangre y esquirlas metálicas frente al Museo Nacional de Damasco. Fuerza de seguridad afectada: cuatro de los 18 heridos confirmados pertenecen a la policía de tránsito que realizaba tareas operativas en el lugar.

Las fuerzas de seguridad sirias desplegaron un fuerte cordón militar y ambulancias tras confirmarse que las bombas estallaron justo en el momento en que los equipos de explosivos realizaban maniobras urgentes para desmantelarlas.

El nexo económico: Siria se ofrece como alternativa al estratégico estrecho de Ormuz

Pese al estallido bélico, las reuniones oficiales entre Macron y su homólogo sirio, el líder islamista Ahmad al Sharaa, continuaron bajo un blindaje extremo.

El trasfondo del viaje de la comitiva francesa, la primera de una potencia occidental desde el cambio de régimen, tiene un fuerte componente energético y comercial. En el foro económico participó el presidente ejecutivo de la petrolera TotalEnergies, Patrick Pouyanné, quien puso sobre la mesa un debate clave para el mercado global.

Tanto Francia como el nuevo gobierno sirio coinciden en que la geografía del país es una ruta de tránsito indispensable para el crudo que llega desde Irak hacia el mar Mediterráneo. El plan estratégico busca consolidar oleoductos terrestres seguros como una alternativa real para esquivar el Estrecho de Ormuz, el paso marítimo clave para el petróleo que permanece en constante parálisis debido al prolongado conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.

Un proceso de pacificación bajo la sombra del terrorismo

El atentado de este martes es el segundo golpe violento que sacude a la capital siria en menos de una semana, luego de que el jueves pasado una bomba en un café céntrico matara a 10 personas. Ninguna organización armada se atribuyó el hecho, pero los analistas internacionales lo leen como un abierto desafío al liderazgo de Al Sharaa, quien intenta ganar el reconocimiento de Occidente y alejar los fantasmas de su pasado vinculado a facciones de Al Qaeda.

A través de sus redes sociales, Macron intentó bajar la tensión y ratificó la continuidad de los convenios de reconstrucción de infraestructura hidráulica y eléctrica. “Nada puede sofocar la aspiración de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Esta mañana vi dignidad, valentía y determinación”, indicó.

Con información de AFP.