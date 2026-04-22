El FBI investiga si hay relación entre la muerte o desaparición de 10 científicos de Estados Unidos: uno a uno los casos

El FBI confirmó que investiga posibles vínculos entre los casos de 10 científicos y personal de laboratorios de tecnología nuclear o espacial de Estados Unidos desaparecidos o muertos en los últimos años. En un comunicado dijo que «está trabajando con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, y con socios estatales y locales de las fuerzas del orden para encontrar respuestas”.

En un mensaje el FBI dijo que «está liderando los esfuerzos para buscar conexiones entre los científicos desaparecidos y fallecidos”. El presidente norteamericano Donald Trump se refirió a las investigaciones.

La NASA y Trump hablaron de los científicos muertos o desaparecidos

Por separado, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció el lunes que investigará los reportes sobre las muertes y desapariciones, quienes según dijo tenían acceso a información científica sensible. Los reportes “plantean interrogantes sobre una posible conexión siniestra”, aseguraron.

La NASA, desde su cuenta oficial en X, comunicó que está “coordinando y cooperando con las agencias correspondientes” , al mismo tiempo que marcó que nada relacionado con la agencia espacial «indica una amenaza para la seguridad nacional”, dijo la portavoz Bethany Stevens.

El propio Donald Trump se refirió al tema. «Es un asunto bastante serio (…) ojalá sea una coincidencia, o como quieran llamarlo«, dijo el presidente tras ser preguntado sobre la investigación.

Uno a uno los casos de científicos que investiga el FMI

Según citó EFE. cuatro de los casos están vinculados al condado de Los Ángeles. Las autoridades investigan si existe conexión entre las circunstancias de la muerte o desaparición de Carl Grillmair, un astrofísico en el Centro de Procesamiento y Análisis de Infrarrojos (IPAC) de Caltech; y los tres expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA: Michael David Hicks, Frank Maiwald y Mónica Jacinto Reza.

CNN marcó que los casos varían ampliamente en sus circunstancias. Algunos involucran homicidios sin resolver, mientras que otros son desapariciones sin indicios de delito. Grillmair falleció en febrero pasado a los 67 años, mientras que Hicks y Maiwald murieron en 2023 y 2024, respectivamente. Jacinto Reza desapareció en junio del año pasado cuando hacía senderismo con un amigo en el Bosque Nacional Los Ángeles, hizo el recuento la agencia EFE.

A estos casos se suma el del mayor general retirado William Neil McCasland, quien fue visto por última vez a finales de febrero en su domicilio de Nuevo México. Es reconocido por encabezar algunas de las investigaciones aeroespaciales más avanzadas del Pentágono.

Otro caso que llama la atención es el del científico Jason Thomas, director de Novartis, que desapareció en Massachusetts y luego su cuerpo sin vida fue hallado tres meses después, sin rasgos de un crimen.

Hay otros casos, como el deceso de Amy Eskridge en junio de 2022 en Alabama por una herida de bala autoinfligida. Trabajaba en el Institute for Exotic Science.

También se investiga el asesinato del científico portugués Nuno Loureiro, director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, así como un experto de renombre mundial en fusión nuclear y reconexión magnética. La lista se completa con las desapariciones de Melissa Casias, Anthony Chávez, y Steven García.

Melissa Casias, científica desaparecida. Foto: Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México.

Con EFE y CNN