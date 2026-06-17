El FBI neutralizó un ataque de explosivos contra Donald Trump en la Casa Blanca: ocurrió en el evento de UFC

El presidente de los Estados Unidos agradeció el rápido accionar de la agencia policial (Foto: Reuters)

El FBI informó que logró desarticular un presunto ataque terrorista que tenía como objetivo el evento “UFC Freedom 250”, realizado el pasado fin de semana en los jardines de la Casa Blanca. La organización se llevó a cabo por el cumpleaños de Donald Trump.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a cinco sospechosos acusados de planificar el atentado. Según la investigación, el ataque contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y francotiradores para provocar una masacre entre los asistentes.

Los documentos judiciales indican que los integrantes del grupo estaban motivados por teorías conspirativas y un fuerte rechazo al gobierno federal. Las autoridades creen que al menos una veintena de personas pudo haber tenido algún grado de participación o conocimiento de la conspiración.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que la amenaza fue detectada varios días antes del evento gracias a una investigación coordinada entre distintas agencias federales y fuerzas de seguridad estatales. Según explicó, la rápida intervención permitió evitar que el plan llegara a ejecutarse.

El evento de UFC se desarrolló finalmente sin incidentes y contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de otras figuras políticas y empresariales. Mientras continúan las investigaciones, el Departamento de Justicia evalúa nuevas imputaciones contra otros posibles involucrados en el caso.

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De acuerdo con documentos judiciales difundidos por las autoridades estadounidenses, los sospechosos planeaban utilizar drones cargados con explosivos para atacar distintos sectores del predio y sembrar el pánico entre los miles de asistentes que participaron de la jornada.

La estrategia contemplaba que una vez iniciada la evacuación, los asistentes fueran dirigidos hacia zonas donde se ubicarían francotiradores, quienes abrirían fuego contra la multitud. Los investigadores sostienen que el objetivo era provocar la mayor cantidad posible de víctimas y desencadenar una situación de caos generalizado.

Las detenciones se realizaron en los estados de Ohio, Misuri, Nebraska y California. Entre los acusados figura Tycen Proper, de 19 años, quien habría sido denunciado por su propia madre tras advertir comportamientos preocupantes y conversaciones relacionadas con actividades extremistas.

La investigación determinó que los sospechosos mantenían comunicaciones mediante aplicaciones de mensajería cifrada y compartían mapas, fotografías aéreas, rutas de escape y detalles logísticos para concretar el ataque. Los agentes también secuestraron armas de fuego, municiones y equipamiento táctico durante los allanamientos.

Con información de Infobae