Caso Nvidia: Donald Trump asegura que el FBI examina los lazos del CEO con la supuesta espía china

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la Oficina Federal de Investigación (FBI) mantiene abierta una investigación en torno a la relación sentimental que mantuvo el máximo responsable de Nvidia, Jensen Huang, con una presunta agente de inteligencia china.

Según explicó el propio presidente a los medios en Washington, los contactos con Huang se produjeron tras trascender públicamente los informes de inteligencia que vinculan al empresario con el caso. Pekín, por su parte, ha rechazado de forma tajante las acusaciones y las calificó de infundadas y puramente especulativas.

El medio BBC News detalló que las declaraciones del jefe de Estado marcaron un punto de inflexión político en medio del escándalo que sacude a una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo.

Trump detalló que dialogó directamente con el ejecutivo tecnológico para consultarle sobre el asunto y evaluar su grado de conocimiento. «Le hice esa pregunta: ¿Tenías alguna idea de que ella era una espía?. Me respondió que no tenía la menor idea, y la verdad es que le creo«, afirmó el líder norteamericano ante la prensa en la Casa Blanca.

Pese a respaldar la honorabilidad de Huang y minimizar las sospechas personales sobre su lealtad, el presidente admitió públicamente que las autoridades federales continúan analizando cada detalle del vínculo. Hasta el momento, el organismo de seguridad ha evitado emitir comentarios oficiales al respecto.

Por su parte, la compañía tecnológica con sede en California reaccionó ordenando una investigación interna e independiente para esclarecer los hechos. Desde la directiva sostienen que no existen indicios de que secretos industriales o información crítica vinculada a la seguridad nacional de los Estados Unidos hayan sido comprometidos.

El impacto financiero y las ramificaciones geopolíticas

El revuelo generado por las revelaciones sobre el caso sacudió con fuerza los mercados globales. Las acciones de la firma tecnológica sufrieron una caída abrupta que evaporó cientos de miles de millones de dólares en valor bursátil en pocas horas, reflejando la extrema sensibilidad de los inversores ante cualquier riesgo normativo o de seguridad.

El centro de la tormenta gira en torno a Alice Huang, una ejecutiva vinculada a una empresa socia de Nvidia en el Sudeste Asiático que los servicios de inteligencia estadounidenses identifican como un activo de Pekín. Los reportes señalan que altos funcionarios del Departamento de Estado ya habían advertido a la administración sobre la estrecha cercanía entre el directivo y la supuesta espía.

Jensen Huang, Ceo de Nvidia y Alice Huang, también conocida como Huang Le. (Foto: BBC News)

Este escenario intensifica las tensiones tecnológicas entre Washington y el gigante asiático, un terreno donde los semiconductores avanzados actúan como el botín más codiciado. La relevancia estratégica de Nvidia en la carrera global por la inteligencia artificial convierte cualquier vulnerabilidad corporativa en un asunto de máxima prioridad para la Casa Blanca.

Los nuevos frentes judiciales y legislativos

En el plano judicial, la crisis escaló rápidamente con la presentación de una demanda colectiva en tribunales de California. Un grupo de accionistas acusa a la empresa y a su principal directivo de haber ocultado información clave y de engañar al mercado sobre las conexiones con la persona investigada.

Mientras tanto, los comités del Congreso estadounidense estudian convocar al empresario a una audiencia a puerta cerrada para interrogarlo sobre los protocolos de seguridad. Los legisladores buscan determinar si los controles internos fueron suficientes frente a posibles operaciones de infiltración extranjera.

El propio presidente deslizó que el tema inevitablemente formará parte de su agenda bilateral cuando vuelva a encontrarse con las más altas autoridades chinas. Mientras la tormenta mediática y legal continúa su curso, el futuro de la cúpula directiva de la empresa dependerá de los resultados que arrojen las investigaciones federales en marcha.