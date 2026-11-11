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León XIV se despide de Argentina y viaja a Perú: qué ciudades visitará y cómo sigue su gira apostólica en Latinoamérica

Tras tres días de gira, el Papa concluyó su histórica visita a la Argentina para dirigirse a Perú, tercer y último destino de su viaje apostólico por Latinoamérica. A continuación, el cronograma completo de sus actividades en suelo peruano.

Keila Giles

Por Keila Giles

La agenda del papa León XIV en Peru. Foto: Clarín Fotografía.

La agenda del papa León XIV en Peru. Foto: Clarín Fotografía.

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin. Tras tres días de recorrido por Buenos Aires y Córdoba, el Sumo Pontífice encabezó su última misa multitudinaria en Luján antes de embarcarse rumbo a Perú, donde continuará su gira apostólica por Latinoamérica.

Desde este miércoles 11 y hasta el lunes 16 de noviembre, desplegará una intensa agenda que incluye reuniones con autoridades locales, visitas a catedrales, encuentros con jóvenes, vigilias y misas multitudinarias. La llegada del Pontífice genera gran expectativa en la sociedad peruana, donde sirvió durante años como misionero, obispo de Chiclayo y ciudadano naturalizado desde 2015.

La agenda del papa León XIV en Perú: el cronograma día por día

Durante su visita a Perú, el papa León XIV recorrerá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa (Ucayali). De acuerdo con el cronograma oficial, su agenda se desarrollará del siguiente modo:

DíaDestinoHorarioActividad
Miércoles 11El Callao / Lima19:30Llegada a la Base Aérea del Callao
20:15Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno
20:45Visita a la presidenta Keiko Fujimori
21:45Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático
Jueves 12Lima12:20Hora Media con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Basílica Catedral de Lima
13:30Encuentro sobre el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral
20:00Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional
22:00Cena con obispos en la Nunciatura Apostólica
Viernes 13Chiclayo09:40Vuelo desde el Callao (Llegada 11:10)
12:30Misa en las Pampas de Pimentel
14:40Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero
18:30Encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz
19:45Encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Sábado 14Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba10:00Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María
11:50Llegada en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba
13:00Misa en la explanada de Succhabamba
15:15Regreso en helicóptero a Chiclayo
Domingo 15Cusco y Pucallpa09:50Salida en avión de Chiclayo a Cusco (Llegada 12:00)
12:30Encuentro con fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman
13:45Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco
15:05Vuelo a Pucallpa
17:00Encuentro con misioneros y pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao
18:45Misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali
21:05Vuelo de regreso a Lima
Lunes 16Lima10:30Visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
12:30Misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas
15:15Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao
15:45El avión parte hacia Roma


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La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin. Tras tres días de recorrido por Buenos Aires y Córdoba, el Sumo Pontífice encabezó su última misa multitudinaria en Luján antes de embarcarse rumbo a Perú, donde continuará su gira apostólica por Latinoamérica.

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