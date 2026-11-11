León XIV se despide de Argentina y viaja a Perú: qué ciudades visitará y cómo sigue su gira apostólica en Latinoamérica

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin. Tras tres días de recorrido por Buenos Aires y Córdoba, el Sumo Pontífice encabezó su última misa multitudinaria en Luján antes de embarcarse rumbo a Perú, donde continuará su gira apostólica por Latinoamérica.

Desde este miércoles 11 y hasta el lunes 16 de noviembre, desplegará una intensa agenda que incluye reuniones con autoridades locales, visitas a catedrales, encuentros con jóvenes, vigilias y misas multitudinarias. La llegada del Pontífice genera gran expectativa en la sociedad peruana, donde sirvió durante años como misionero, obispo de Chiclayo y ciudadano naturalizado desde 2015.

La agenda del papa León XIV en Perú: el cronograma día por día

Durante su visita a Perú, el papa León XIV recorrerá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa (Ucayali). De acuerdo con el cronograma oficial, su agenda se desarrollará del siguiente modo: