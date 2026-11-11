León XIV se despide de Argentina y viaja a Perú: qué ciudades visitará y cómo sigue su gira apostólica en Latinoamérica
Tras tres días de gira, el Papa concluyó su histórica visita a la Argentina para dirigirse a Perú, tercer y último destino de su viaje apostólico por Latinoamérica. A continuación, el cronograma completo de sus actividades en suelo peruano.
La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin. Tras tres días de recorrido por Buenos Aires y Córdoba, el Sumo Pontífice encabezó su última misa multitudinaria en Luján antes de embarcarse rumbo a Perú, donde continuará su gira apostólica por Latinoamérica.
Desde este miércoles 11 y hasta el lunes 16 de noviembre, desplegará una intensa agenda que incluye reuniones con autoridades locales, visitas a catedrales, encuentros con jóvenes, vigilias y misas multitudinarias. La llegada del Pontífice genera gran expectativa en la sociedad peruana, donde sirvió durante años como misionero, obispo de Chiclayo y ciudadano naturalizado desde 2015.
La agenda del papa León XIV en Perú: el cronograma día por día
Durante su visita a Perú, el papa León XIV recorrerá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa (Ucayali). De acuerdo con el cronograma oficial, su agenda se desarrollará del siguiente modo:
|Día
|Destino
|Horario
|Actividad
|Miércoles 11
|El Callao / Lima
|19:30
|Llegada a la Base Aérea del Callao
|20:15
|Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno
|20:45
|Visita a la presidenta Keiko Fujimori
|21:45
|Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático
|Jueves 12
|Lima
|12:20
|Hora Media con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Basílica Catedral de Lima
|13:30
|Encuentro sobre el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral
|20:00
|Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional
|22:00
|Cena con obispos en la Nunciatura Apostólica
|Viernes 13
|Chiclayo
|09:40
|Vuelo desde el Callao (Llegada 11:10)
|12:30
|Misa en las Pampas de Pimentel
|14:40
|Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero
|18:30
|Encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz
|19:45
|Encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
|Sábado 14
|Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba
|10:00
|Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María
|11:50
|Llegada en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba
|13:00
|Misa en la explanada de Succhabamba
|15:15
|Regreso en helicóptero a Chiclayo
|Domingo 15
|Cusco y Pucallpa
|09:50
|Salida en avión de Chiclayo a Cusco (Llegada 12:00)
|12:30
|Encuentro con fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman
|13:45
|Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco
|15:05
|Vuelo a Pucallpa
|17:00
|Encuentro con misioneros y pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao
|18:45
|Misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali
|21:05
|Vuelo de regreso a Lima
|Lunes 16
|Lima
|10:30
|Visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
|12:30
|Misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas
|15:15
|Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao
|15:45
|El avión parte hacia Roma
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