El rey Carlos III viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, a pocos días del ataque en la Casa Blanca

El rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila viajaron a Estados Unidos el lunes 27 para su primera visita como monarcas. El viaje fue realizado en el marco de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense.

La visita generó repercusión en Inglaterra, ya que ambos representantes de la monarquía están en Estados Unidos en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad tras el intento de asesinato ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca al que asistió el presidente Donald Trump.

“La visita es una oportunidad para reconocer la historia compartida de nuestras dos naciones; la amplitud de la relación económica, de seguridad y cultural que se ha desarrollado desde entonces; y los profundos lazos entre los pueblos que unen a las comunidades” afirmó el parlamento real en un comunicado.

Es la segunda ocasión donde representantes reales de Inglaterra visitan al Capitolio Estados Unidos. El único antecedente fue la reina Isabel I en 1991

A pesar del incidente ocurrido en el Hotel Hilton de Washington durante la cena de corresponsales, donde una persona realizó un tiroteo en frente de representantes políticos, el palacio de Buckingham confirmó que la visita “se llevó a cabo según lo previsto”.

Qué lugares visitarán los reyes de Inglaterra en Estados Unidos

Tanto el rey y la reina llegaron a Washington durante la tarde del lunes donde fueron recibidos por la jefa de protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, y el embajador británico en Estados Unidos, Christian Turner.

Dentro de su agenda, ambos miembros reales se reunirán personalmente con la primera dama estadounidense, Melania Trump en compañía del presidente Donald Trump para el segundo día de su viaje.

Los reyes estarán dos días en la capital estadounidense, posteriormente la pareja se dirigirá a Nueva York para continuar con su viaje diplomático en aquel país. En el segundo destino visitarán el memorial del 11 de septiembre y se reunirán con familiares de las víctimas de los atentados de 2001.

Otra de las actividades será la visita a una organización comunitaria que brinda apoyo a niños afectados por la inseguridad alimentaria y asistir a un evento con importantes líderes empresariales. Posteriormente, viajarán a Virginia para una fiesta vecinal y visitarán un parque nacional.

Con información de NA