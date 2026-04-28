Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este martes 28 de abril 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este martes 28 de abril 2026, las pizarras de la City porteña reflejan una jornada de consolidación técnica. Bajo la estrategia de administración de liquidez del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con variaciones mínimas, buscando dar previsibilidad a los actores del comercio exterior.

El comportamiento del dólar oficial continúa marcando el ritmo de la economía real, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL se mantienen en rangos de estabilidad que favorecen la calma en las expectativas de devaluación a corto plazo.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este martes 28 de abril 2026

En la apertura de este martes 28 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.385 para la compra

$1.435 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este martes 28 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1380 1430 Banco Nación 1385 1435 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1390 1440 Banco Supervielle 1390 1440 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1375 1445 Banco Hipotecario 1395 1435 Banco Santander 1390 1440 Banco Credicoop 1385 1435 Banco Macro 1380 1439 Banco Piano 1390 1445 Banco BPN 1375 1445

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 28 de abril 2026

El dólar oficial inicia la rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta. Este leve ajuste de un peso respecto a la jornada previa confirma la continuidad del esquema de microdevaluaciones diarias.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye las alícuotas impositivas para gastos en moneda extranjera, se posiciona en los:

$1.872.

Este valor del dólar oficial minorista sigue siendo el techo del mercado, lo que incentiva la utilización de los tipos de cambio bursátiles para cancelar saldos de tarjetas y consumos de servicios digitales.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 28 de abril 2026

En el ámbito de las operaciones bursátiles, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza en el arranque de hoy a:

$1.455, mostrando un equilibrio sólido frente a la demanda minorista.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.515, operando como el principal termómetro para la gestión de activos corporativos.

La estabilidad del dólar MEP y del dólar CCL en este martes responde a una oferta privada fluida y a un contexto de tasas de interés que, según datos oficiales, busca mantener el atractivo de los instrumentos de ahorro en pesos.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: martes 28 de abril 2026

En el circuito informal, el dólar blue abre la jornada a:

$1.410 para la compra.

$1.420 para la venta.

Con estos valores, la brecha cambiaria respecto al dólar oficial para la venta se sitúa apenas por encima del 1,3%, una cifra que los analistas consideran clave para evitar distorsiones en los precios de consumo masivo.

Al igual que el dólar MEP, el informal se beneficia de una mayor previsibilidad en el flujo de divisas, permitiendo que la transición hacia el cierre de abril 2026 se desarrolle sin los saltos de volatilidad de meses anteriores.