Estados Unidos alertó que un peaje iraní en Ormuz generaría «un caos total» y se extendería a otras vías navegables

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio está en el Golfo. Foto: Gentileza NA.

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, afirmó este jueves durante la reunión ministerial conjunta entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Estados Unidos que Washington tiene la intención de entablar un diálogo constructivo y buscar nuevos acuerdos con Irán. Además calificó de inaceptable que se imponga un peaje en el Estrecho de Ormuz.

Para la próxima semana, hay previsto en Suiza una nueva ronda de negociaciones con representantes de la república islámica.

Marco Rubio dijo que las vías navegables «no pertenecen a ningún Estado»

Rubio subrayó en el encuentro en Manama que Estados Unidos quiere garantizar que cualquier decisión adoptada en el marco de un acuerdo con Irán tenga en cuenta los intereses de sus aliados y socios en el Golfo. También rechazó la idea de que el estrecho de Ormuz pertenezca a un país concreto, y afirmó que imponer peajes en el pasaje marítimo sería inaceptable.

“Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total“, dijo Rubio.

“Si de hecho aceptáramos que se puede cobrar por usar una vía navegable internacional porque casualmente está cerca de su espacio territorial, esto se extenderá por todo el mundo como una plaga“, añadió.

Celebran el memorando de entendimiento con Irán

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Barhéin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, instó a Irán a cumplir con sus obligaciones y destacó que la seguridad de los países del Golfo no puede dividirse.

Al Zayani acogió con satisfacción los esfuerzos que condujeron al cese de las hostilidades y a la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán. Afirmó que los países del Golfo esperan con interés una nueva etapa para la región basada en la soberanía y el respeto a la ley.

También dio la bienvenida al anuncio de Omán sobre el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

Con Xinhua y AFP