Terremotos en Venezuela: el número de muertos subió a 589 y se reportaron más de 50.000 personas desaparecidas

Los dos terremotos en conjunto registraron 50 segundos de actividad. La catástrofe y número de personas afectadas mantiene en shock al continente (Foto: Adriana Loureiro Fernández)

Venezuela atraviesa un presente de crisis social y humanitaria sin precedentes en su historia. Los dos terremotos casi continuos que arrasaron el país en la madrugada del miércoles 24 de junio causaron la destrucción de cientas de estructuras y la muerte de más de 500 personas.

Aparte de Caracas, uno de los principales focos de la catástrofe se dió en el estado costero de La Guaira, donde el colapso de decenas de edificios generó la mayor cantidad de denuncias de paradero desconocido.

Las labores de rescate se ven dificultadas por la magnitud de la destrucción y la escasez de maquinaria pesada, por lo que bomberos, rescatistas, voluntarios y vecinos trabajan de manera conjunta para intentar encontrar sobrevivientes.

Los equipos de búsqueda continúan trabajando contrarreloj en las zonas más afectadas por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas y se intensifica la llegada de ayuda internacional

Las autoridades venezolanas informaron que miles de familias resultaron afectadas por el desastre y que numerosos edificios, entre ellos hospitales e infraestructura pública, sufrieron daños de distinta consideración. En varias zonas se habilitaron centros de asistencia para recibir a los evacuados.

Terremotos en Venezuela: el número de muertes presentadas por el gobierno y el conteo de las personas desaparecidas

Mediante un comunicado oficial, la presidenta Delcy Rodríguez informó que los dos terremotos de más de 7,2 y 7,5 en la escala Richter respectivamente que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche ya provocaron 589 muertes y 4200 heridos.

Miembros de seguridad continúan las tareas para localizar a cientos de personas que permanecen desaparecidas o atrapadas entre los escombros. La presencia de réplicas en los próximos días podría generar mayores complicaciones en la búsqueda.

A través de un sitio web extraoficial, cualquier usuario puede presentar los datos y especificaciones de alguna persona incomunicada tras los terremotos. Si bien el gobierno venezolano no presentó cifras oficiales, en la página web el conteo de pedidos de búsqueda superó las 50.000 personas.

Los especialistas advirtieron que, a medida que transcurren las horas desde los terremotos, disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes, aunque las tareas de remoción de escombros continúan de manera ininterrumpida en los puntos de mayor impacto.

Terremotos en Venezuela: los países que presentaron ayuda tras la catástrofe

En respuesta a la emergencia, distintos países comenzaron a enviar equipos especializados de búsqueda y rescate, además de insumos médicos, alimentos y ayuda humanitaria para colaborar con las tareas de asistencia a la población damnificada.

Mientras avanza la asistencia, organismos internacionales evalúan el alcance de los daños y estiman que millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por una de las mayores catástrofes naturales registradas en Venezuela en los últimos años.

Entre los países que anunciaron apoyo se encuentran España, México, Colombia, El Salvador, Suiza, Alemania y Estados Unidos, que además flexibilizó algunas sanciones para facilitar el ingreso de ayuda destinada a los afectados por los sismos.

Con información de Clarín