Impacto global: el galón de nafta en Estados Unidos superó los US$4 por primera vez desde 2022

El precio de la gasolina en Estados Unidos cruzó este martes un umbral psicológico y económico clave: los 4,01 dólares por galón. Es la primera vez en casi cuatro años —desde el pico inflacionario de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania— que el combustible alcanza este valor. El dato, difundido por la Asociación Americana del Automóvil (AAA), es la señal más clara del impacto que la guerra contra Irán está teniendo en la economía real.

La parálisis en el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y gas mundial, mantiene en vilo a los mercados. Mientras el crudo de referencia global Brent cotiza en torno a los 106 dólares (un 40% más desde el inicio del conflicto), las proyecciones son pesimistas. «Esto es solo el comienzo», advirtió Diane Swonk, economista jefe de KPMG, al referirse al efecto dominó que este encarecimiento tendrá sobre el transporte y, eventualmente, sobre el precio de los alimentos.

Nuevo ataque en el Golfo

La tensión bélica sumó un nuevo capítulo este martes cuando un dron iraní impactó contra un buque tanquero kuwaití en aguas de Dubái. El ataque provocó un incendio en la embarcación, aunque no se reportaron víctimas. Este incidente reafirma el cierre efectivo del Estrecho al tráfico comercial, una situación que Irán ha transformado en una suerte de «peaje» estratégico, según denunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio aseguró que el presidente Donald Trump tiene «opciones disponibles» para responder a las amenazas de Teherán, aunque por ahora la incertidumbre reina en Wall Street, donde el índice S&P 500 acumula cinco semanas consecutivas de caídas.

El factor logístico: la regla del 1×7

Uno de los datos más preocupantes para la recuperación económica lo aportó el historiador marítimo Sal Mercogliano. Según el experto, la cadena de suministro de petróleo tiene una inercia difícil de frenar: por cada día que el Estrecho de Ormuz permanezca bloqueado, se necesitará una semana completa de operaciones normales para recuperar el flujo habitual. Dado que el bloqueo ya supera el mes, la normalización de los inventarios podría demorar el resto del año.

Impacto en el consumo

La crisis ya golpea la confianza de los consumidores, que cayó un 6% en marzo, registrando su nivel más bajo desde diciembre (53,3 puntos según la Universidad de Michigan). En regiones como Asia, los gobiernos ya implementaron planes de emergencia que incluyen:

Incentivos al trabajo remoto para reducir el consumo de combustible.

para reducir el consumo de combustible. Subsidios directos y topes de precios.

Campañas de conservación de energía.

Mientras Trump asegura que hay «grandes avances» en las conversaciones de paz, Irán desmiente cualquier acercamiento. En el medio, el mercado global de petróleo ya subió un 60% desde que estalló el conflicto el pasado 28 de febrero, configurando un escenario de estanflación que amenaza con cruzar todas las fronteras.