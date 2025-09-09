Israel bombardea sede de Hamás en Qatar durante negociaciones de alto el fuego en Gaza: cinco muertos y alarma internacional

Israel golpea a Hamás en Qatar durante cónclave para alto el fuego en Gaza.

Israel atacó la sede del liderazgo político de Hamás en Qatar el martes mientras las principales figuras del grupo se reunían para considerar una propuesta estadounidense para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El ataque en el territorio de un aliado estadounidense marcó una escalada sorprendente y puso en riesgo las conversaciones destinadas a reducir la guerra y liberar a los rehenes.

El ataque enfureció a Qatar, una nación del Golfo rica en energía que alberga a miles de militares estadounidenses y que ha servido como un mediador clave entre Israel y Hamás durante la guerra y aún antes. Condenó lo que denominó una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” mientras el humo se elevaba sobre su capital, Doha.

Estados Unidos informó que Israel le alertó antes del ataque pero los funcionarios estadounidenses buscaron distanciarse del hecho. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo a los periodistas que el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, transmitió una advertencia a los qataríes.

El presidente Donald Trump, añadió Leavitt, cree que el ataque israelí fue un “incidente desafortunado” que no ayuda a la paz en la región. Trump habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y “dejó muy claras sus pensamientos y preocupaciones”, dijo la vocera.

Hamás indicó en un comunicado que sus principales líderes sobrevivieron al ataque, pero que cinco miembros de menor rango murieron, entre ellos el hijo de Khalil al-Hayya, líder de Hamás para Gaza y principal negociador, y el jefe de la oficina de al-Hayya. Hamás, que en ocasiones solo confirma el asesinato de sus líderes meses después, no ofreció pruebas inmediatas de que al-Hayya y otras figuras principales hubieran sobrevivido.

Un miembro de la Fuerza de Seguridad Interna de Qatar también murió y otros resultaron heridos, informó el Ministerio del Interior de Qatar.

Hamás ha sobrevivido a numerosos asesinatos de líderes principales y aún se mantiene intacto en Gaza, a pesar de haber sufrido grandes golpes desde el estallido de la guerra desencadenada por su ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel.

El ataque pone en riesgo las negociaciones de alto el fuego en Gaza

El ataque amenaza con descarrilar las conversaciones de alto el fuego, ya que Israel se prepara para una gran ofensiva destinada a tomar el control de la Ciudad de Gaza. Esa escalada ha sido recibida con una fuerte condena internacional y oposición dentro de Israel por parte de aquellos que temen que condenará a los rehenes restantes.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque, afirmando que “todas las partes deben trabajar para lograr un cese al fuego permanente, no para destruirlo”.

Israel ha amenazado durante mucho tiempo con atacar a los líderes de Hamás dondequiera que estén. Aunque a menudo ha acogido el papel de Qatar como mediador, junto con Egipto, también ha acusado a la nación del Golfo de no ejercer suficiente presión sobre el grupo.

A diferencia de operaciones israelíes anteriores contra militantes de alto rango en el extranjero, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rápidamente se atribuyó el ataque, diciendo: “Israel lo inició, Israel lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”.

Dijo que la decisión se tomó el lunes después de un ataque a tiros en Jerusalén que mató a seis personas y un ataque a las fuerzas israelíes en Gaza que mató a cuatro soldados.

Israel alertó a Estados Unidos con anticipación, según un funcionario israelí, un funcionario de la Casa Blanca y otra persona familiarizada con el asunto. El funcionario de la Casa Blanca no quiso decir si Washington proporcionó a Israel la aprobación para llevar a cabo el ataque, pero otro funcionario estadounidense dijo que el ejército estadounidense no participó.

Los cuatro funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente.

Israel asegura haber usado municiones precisas, mientras Hamás y Qatar condenan el ataque

El ejército israelí declaró que usó “municiones precisas e inteligencia adicional” en el ataque, sin dar más detalles. No estaba claro qué causó las explosiones.

Hamás manifestó que el ataque mostró que Netanyahu y su gobierno “no quieren llegar a ningún acuerdo y están buscando deliberadamente frustrar todas las oportunidades y esfuerzos internacionales”. Sostuvo que también responsabilizaba a Estados Unidos por el ataque.

Qatar condenó lo que denominó un “ataque cobarde israelí” contra la sede política de Hamás en Doha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, lo calificó como una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” y dijo que Qatar “no tolerará este comportamiento imprudente de Israel”.

Egipto, que también ha servido como un mediador clave con Hamás, condenó el ataque, diciendo que apuntó a líderes palestinos que se habían reunido “para discutir formas de alcanzar un acuerdo de alto el fuego”. Declaró que fue un “atentado directo” contra la soberanía de Qatar.

En Israel el grupo principal que representa a las familias de los rehenes expresó “profunda preocupación y gran temor” después del ataque. “La perspectiva de su regreso ahora enfrenta más incertidumbre que nunca, con una cosa absolutamente cierta: su tiempo se está agotando”, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado.

La embajada norteamericana en Qatar instituyó brevemente una orden de refugio en el lugar para su personal, pero luego la levantó.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que estaba dando su “última advertencia” a Hamás respecto a un posible alto el fuego, mientras Washington avanzaba una nueva propuesta que, según funcionarios árabes, incluía la liberación inmediata de todos los rehenes.

Un alto funcionario de Hamás la calificó como un “documento de rendición humillante”, pero el grupo afirmó que la discutiría y respondería en unos días.

La propuesta, presentada por el enviado de Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, pide un fin negociado de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza una vez que los rehenes sean liberados y se establezca un alto el fuego. Eso es según funcionarios egipcios y de Hamás familiarizados con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada.

Hamás condiciona la liberación de los rehenes a cambios territoriales y un alto el fuego duradero

Hamás ha dicho que solo liberará a los 48 rehenes restantes, de los cuales unos 20 podrían aún estar vivos, a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada completa de Israel de Gaza. Netanyahu ha rechazado esos términos, diciendo que la guerra continuará hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás haya sido desarmado, con Israel manteniendo un control de seguridad indefinido sobre Gaza.

Los mediadores se habían centrado previamente en negociar un alto el fuego temporal y la liberación de algunos rehenes, con las dos partes luego manteniendo conversaciones sobre una tregua más permanente. Witkoff se retiró de esas conversaciones en julio, después de lo cual Hamás aceptó una propuesta que los mediadores dijeron era casi idéntica a una anterior que Israel había aprobado.

La guerra en Gaza ha dejado a Israel cada vez más aislado internacionalmente e incluso muchos de sus aliados occidentales han pedido que termine la guerra y haga más para abordar la catástrofe humanitaria en Gaza, partes de la cual están experimentando hambruna.

Inmediatamente después, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, escribió en línea: “Total solidaridad con nuestro querido Qatar”.

Los Emiratos Árabes Unidos advirtieron recientemente a Israel que cualquier movimiento para anexar Cisjordania ocupada amenazaría los Acuerdos de Abraham, un acuerdo histórico negociado por Trump durante su primer mandato en el que las dos naciones normalizaron relaciones.

Trump espera expandir esos acuerdos para incluir al peso pesado regional Arabia Saudita, pero esas perspectivas se han desvanecido a medida que la guerra ha continuado.

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman describió el ataque como un “acto criminal y una violación flagrante del derecho internacional” en una llamada telefónica con el gobernante de Qatar.