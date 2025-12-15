José Antonio Kast se reunió con vecinos y visitará a Gabriel Boric este lunes como presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, desayunó con partidarios y se reunirá con el mandatario Gabriel Boric para preparar la transición. Su agenda este lunes tras ganar el balotaje el domingo.

La agenda de José Antonio Kast como presidente electo de Chile

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, escogió a un grupo de vecinos del barrio rural de Buin, en las afueras de Santiago, donde consiguió su primer triunfo electoral en 1996 como concejal, para realizar su primera actividad tras su triunfo electoral frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Kast fue diputado por tres periodos por ese lugar, vecino a Paine, la localidad rural en la que vive en la zona sur de Santiago, donde sus padres, migrantes alemanes, montaron un próspero negocio de embutidos.

Tiene previsto reunirse hoy con el presidente Gabriel Boric en el palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago, en una reunión protocolar que marcará el inicio de la transición política.

«Espero que sea una reunión republicana», dijo escuetamente Kast a periodistas, tras el encuentro con una treintena de vecinos de Buin.

José Antonio Kast venció en Chile a Jeannette Jara

Kast se impuso con un 58% de los votos frente a Jeannette Jara, una comunista moderada, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%.

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años. Kast es un devoto católico y padre de nueve hijos que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

AFP