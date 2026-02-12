Masacre en una escuela de Canadá: nueve muertos y 27 heridos tras un tiroteo

La Policía de Canadá confirmó nueve muertos tras el tiroteo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge. (EAGLE VISION AGENCY/AFP)

Un tiroteo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, Cánada, dejó nueve muertos y 27 heridos, según confirmó la Real Policía Montada de dicho país. La persona señalada como la autora del ataque fue hallada sin vida por la Policía con una “herida autoinfligida”.

Las autoridades investigan el motivo de la agresión. La Policía confirmó que la situación incluyó otro escenario vinculado en una vivienda cercana. Del total de heridos, hay dos en estado de gravedad.

Tiroteo en Canadá: qué se sabe del ataque en Tumbler Ridge y las víctimas

Según informó la agencia Xinhua y replicó la Agencia Noticias Argentinas, seis personas fueron halladas muertas dentro del establecimiento y otra falleció durante el traslado al hospital. La Policía indicó que también se encontraron dos cuerpos en una vivienda cercana relacionada con el caso.

Estudiantes bloquearon las puertas de las aulas durante más de dos horas hasta ser evacuados.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) señaló que la persona sospechosa fue hallada en el interior de la escuela con una “herida autoinfligida”. En un comunicado, la fuerza precisó que 27 personas resultaron heridas y que dos fueron trasladadas en avión a un hospital.

De acuerdo a lo publicado por la BCC, una joven de 18 años identificada como Jesse Van Rootselaar fue señalada como la autora del ataque.

El ataque ocurrió el martes en esta localidad de 2.300 habitantes ubicada al pie de las Montañas Rocosas. Las autoridades ordenaron un confinamiento preventivo en Tumbler Ridge y zonas cercanas, que fue levantado horas después al descartar otros sospechosos.

Alumnos atrincherados y operativo policial tras la masacre en Canadá

Durante el tiroteo, estudiantes se atrincheraron en las aulas. “Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas”, relató Darian Quist a la cadena pública CBC. Su madre declaró que “podía oír cómo la policía pateaba la puerta del aula de mi hijo”.

El comandante Ken Floyd describió una “situación de evolución rápida” y una “escena espantosa” al ingresar al establecimiento. La investigación continúa para determinar el motivo del ataque, mientras la comunidad permanece bajo asistencia de las autoridades.