Multitudinarias protestas contra Donald Trump: «No Kings», con asistencia récord en Estados Unidos y capitales europeas

Grandes multitudes protestaron el sábado en todo Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas por su estilo de gobernar, sus duras políticas migratorias y la guerra con Irán.

Las manifestaciones denominadas «No Kings» (Sin Reyes) se replicaron en otros puntos del mundo como Ámsterdam, Madrid y Roma.

«No Kings»: manifestaciones en 50 estados contra Donald Trump

Los organizadores de las movilizaciones afirmaron que «al menos 8 millones de personas se reunieron en más de 3.300 actos en los 50 estados», desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos. Las autoridades estadounidenses no proporcionaron una estimación nacional de la asistencia.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado «No Kings» (Sin Reyes), el grupo de oposición a Trump más visible desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

En Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, decenas de miles de manifestantes se congregaron, entre ellos el actor ganador del Óscar Robert De Niro, un frecuente crítico de Trump.

De Niro calificó al presidente como «una amenaza existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad».

Las protestas se extendieron de costa a costa, desde Atlanta hasta San Diego. Habitantes del estado de Alaska también se unieron a la convocatoria.

«Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo», declaró a la AFP en Atlanta Marc McCaughey, un veterano militar de 36 años.

En Washington los manifestantes cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario de históricas manifestaciones por los derechos civiles en años pasados.

Trump se encuentra en Florida durante el fin de semana.

El clima anti-Trump ha traspasado las fronteras de Estados Unidos, con manifestaciones el sábado en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde 20.000 personas marcharon bajo un fuerte despliegue policial.

«No Kings»: las anteriores protestas contra el presidente de Estados Unidos

En la primera manifestación «No Kings», en junio, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió unos siete millones de personas según los organizadores.

Así como el mandatario es venerado por muchos dentro de su movimiento «Make America Great Again» (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), al otro lado de la profunda brecha política estadounidense es objeto de rechazo con igual intensidad.

Sus detractores cuestionan su propensión a gobernar mediante decretos ejecutivos, su uso del Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores, su negación del cambio climático o su ofensiva contra los programas de diversidad racial y de género.

A ello se suma su reciente gusto por hacer alarde del poderío militar estadounidense tras una campaña en la que se presentó como un hombre de paz.

«Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra», afirmó Naveed Shah, de Common Defense, una asociación de veteranos que forma parte del movimiento «No Kings».

Si bien los organizadores dijeron que se celebraron concentraciones en todo el país, incluyendo suburbios y zonas rurales, uno de los focos principales fue Minesota.

Este estado norteño fue punto de atención clave, meses después de haberse convertido en la «zona cero» del debate nacional en torno a la violenta represión migratoria impulsada por Trump.

El senador de izquierda Bernie Sanders declaró a la multitud en Minesota: «Nunca aceptaremos a un presidente que es un mentiroso patológico, un cleptócrata y un narcisista que socava la Constitución de Estados Unidos y el estado de derecho todos los días».

El legendario rockero Bruce Springsteen, feroz crítico del presidente, interpretó su canción «Streets of Minneapolis» en la ciudad gemela de St. Paul, la capital de ese estado norteño, donde se congregaron miles de personas.

Se trata de una balada que compuso y grabó en 24 horas en memoria de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron abatidos por agentes federales durante operativos de la policía migratoria de Trump en la ciudad.

«Su valentía, su sacrificio y sus nombres no serán olvidados», dijo Springsteen el sábado antes de ponerse a cantar.

Con AFP