Murió Oyo Rukidi IV, el rey de Toro en Uganda: la despedida del «monarca más joven del mundo»

Murió a los 34 años Oyo Rukidi IV, el rey de Toro en Uganda.-

A los 34 años de edad, murió Oyo Rukidi IV, el rey de Toro en Uganda, quien fuera distinguido internacionalmente por el Libro Guinness de los Récords como el monarca en ejercicio más joven del planeta.

La noticia fue oficializada por las autoridades de la corte, tras registrarse su deceso en un centro de salud de Estados Unidos, donde permanecía internado en estado crítico a causa de un cuadro oncológico, concluyendo un extenso período de liderazgo cultural que comenzó cuando apenas tenía tres años.

El legado histórico de Oyo Rukidi IV en el reino de Toro y su coronación temprana

La trayectoria de Oyo Rukidi IV estuvo signada por la precocidad institucional, en la región occidental de Uganda.

Tras la repentina muerte de su padre por un ataque cardíaco en 1995, asumió formalmente la corona a los tres años, ejerciendo sus funciones bajo regencia hasta alcanzar la mayoría de edad en 2010.

El reino de Toro, ubicado en el límite con la República Democrática del Congo, integra el grupo de cinco señoríos tradicionales reconocidos formalmente en la Constitución ugandesa.

Si bien sus atribuciones son eminentemente culturales y comunitarias, su gestión mantuvo un fuerte arraigo social y una notable influencia política regional, marcada también por los históricos lazos diplomáticos que su familia supo tejer en el plano internacional.

La sucesión en Uganda y el anuncio de un heredero en el reino de Toro

El primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, calificó el fallecimiento como una pérdida inconmensurable tanto para la familia real como para el pueblo de Uganda.

De acuerdo con los informes oficiales de la corte, Oyo Rukidi IV no había contraído matrimonio formal, pero deja un príncipe heredero cuya existencia se mantuvo reservada del conocimiento público.

Las autoridades tradicionales aclararon que la identidad del futuro sucesor en el reino de Toro se dará a conocer públicamente siguiendo los protocolos y ritos ancestrales correspondientes.

El proceso de transición que buscará preservar la estabilidad comunitaria y el valor simbólico, de una de las monarquías tradicionales más reconocidas de África.