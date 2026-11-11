De Mendoza a Chile: GasAndes firmó contratos de transporte de gas por hasta 35 años

GasAndes concretó su primer proceso de oferta pública de capacidad de transporte de gas (open season) en Argentina desde la construcción del gasoducto que une Mendoza con la zona central de Chile. La convocatoria permitió adjudicar contratos firmes a seis empresas, con plazos de hasta 35 años, y respaldar una parte sustancial del transporte de gas argentino hacia el país vecino.

Según indicó Diario Financiero de Chile, la compañía ofreció 4,8 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de capacidad de transporte en condiciones iguales para los interesados de ambos países. En Argentina adjudicó el 100% de lo ofrecido, mientras que en Chile colocó la mitad de la capacidad disponible.

Durante el proceso —que se desarrolló entre fines de abril y fines de junio— hubo alrededor de diez interesados durante la convocatoria y seis empresas presentaron ofertas que finalmente fueron adjudicadas. La compañía no informó los nombres de las firmas, aunque precisó que participan directamente en el negocio de exportación de gas argentino e importación en Chile.

El gerente general de GasAndes, Santiago Romero, explicó que los contratos de transporte comenzaron a operar en julio en Chile y en agosto en Argentina, una vez se completaron las autorizaciones regulatorias correspondientes. El plazo más corto adjudicado fue de tres años, pero la mayor parte del volumen quedó comprometida por períodos de entre 10 y 35 años. Este último es el contrato de mayor duración firmado en la historia de GasAndes.

Más transporte bajo contratos firmes

El resultado representa un cambio en el esquema de operación del gasoducto, ya que desde la reanudación de las exportaciones de gas argentino a Chile, GasAndes trabajaba principalmente con capacidad interrumpible, es decir, sujeta a disponibilidad y sin el mismo nivel de garantía que un servicio firme.

Antes del proceso, entre el 25% y el 30% de la operación estaba respaldada por contratos firmes. Después de las adjudicaciones, esa proporción se acercó al 80%, de acuerdo con los datos informados por la compañía.

Romero señaló que el open season respondió a pedidos de clientes de ambos lados de la cordillera que buscaban asegurarse capacidad de transporte a largo plazo. Para cumplir esa meta, se debió preparar los modelos contractuales para el mercado argentino, presentarlos ante el regulador y obtener su aprobación, ya que no se realizaba una convocatoria de este tipo en el país desde la construcción del gasoducto.

La diferencia entre las adjudicaciones de Argentina y Chile respondió a dos procesos independientes. Según la explicación del ejecutivo, los clientes chilenos optaron por contratar inicialmente una parte de la capacidad ante la incertidumbre sobre cuánto transporte necesitarán a largo plazo.

La conexión con Vaca Muerta

El proceso también permitió incorporar al primer cliente local de GasAndes en Argentina. La distribuidora de gas de Mendoza contrató capacidad firme para abastecer a la ciudad de San Rafael mediante un nuevo punto de derivación del sistema.

La demanda del gas transportado por el ducto se concentra principalmente en la generación eléctrica y, en menor medida, en el consumo industrial. En Chile, el abastecimiento residencial todavía depende en buena parte del gas natural licuado (GNL) importado, por razones vinculadas con la seguridad de suministro, la confiabilidad y los contratos vigentes.

La mayor disponibilidad de gas natural argentino, a partir de Vaca Muerta, fue uno de los factores que permitió avanzar con compromisos de transporte de mayor duración. El resultado de GasAndes se complementa con el proceso realizado durante el segundo semestre de 2025 por el transportista del tramo entre Neuquén y Mendoza, que adjudicó casi 5 MMm³/d de capacidad firme para exportación.

La compañía considera que podrían realizarse nuevos open seasons en los próximos años, tanto por el vencimiento de contratos como por la aparición de proyectos que demanden capacidad adicional.