Carlos Tevez confirmó a un invitado de lujo para su partido despedida en la Bombonera

La despedida de Carlos Tevez empieza a tomar forma y promete una noche cargada de figuras y reencuentros históricos. En las últimas horas, se confirmó que Martín Palermo será uno de los invitados especiales de “El Último Baile”, el partido homenaje que el Apache realizará el próximo 20 de diciembre en la Bombonera.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del evento y generó una enorme expectativa entre los hinchas de Boca. El máximo goleador de la historia del Xeneize volverá a compartir una cancha con Tevez. Se trata de dos de los grandes ídolos de la institución en las últimas décadas.

El invitado que confirmó Carlos Tevez para su despedida del fútbol. (Carlos Tevez IG).

Palermo se suma así al Kun Agüero, que había sido anunciado anteriormente como otro de los invitados de lujo. La presencia del exdelantero del Manchester City también tiene un significado especial por su relación con Tevez, con quien compartió grandes momentos tanto en la Selección argentina como en el fútbol inglés.

Messi y Riquelme, dos presencias que Tevez ya confirmó

La lista de protagonistas tendrá otros dos nombres de enorme peso. El propio Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán en su partido de despedida.

“Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló el Apache durante una entrevista con Rio Ferdinand, su excompañero en el Manchester United. El histórico defensor inglés también manifestó que estará presente en el homenaje.

La posibilidad de ver a Messi y Riquelme compartiendo equipo en la Bombonera es uno de los grandes atractivos de una jornada que reunirá a varias generaciones de futbolistas.

Cristiano Ronaldo y otras figuras que podrían estar en la Bombonera

Además de los nombres confirmados, Tevez quiere reunir a varios de los futbolistas con los que compartió su carrera en los principales equipos de Europa y en la Selección argentina.

Uno de los grandes objetivos es Cristiano Ronaldo. La relación entre ambos se fortaleció durante su etapa en el Manchester United y el Apache ya había dejado en claro que quiere contar con el portugués. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, había dicho entre risas durante una participación en el streaming Olga.

También aparecen entre los posibles invitados Wayne Rooney, Paul Scholes, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra, entre otros.

En el plano argentino, podrían sumarse excompañeros de la Selección como Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Kily González. También se mencionan nombres vinculados a la historia de Boca, como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri.

Incluso hay dos figuras de otros deportes que podrían participar de la celebración: el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro, ambos reconocidos hinchas del Xeneize.

Cuándo será el partido de despedida de Carlos Tevez

El homenaje de Tevez se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y será televisado por ESPN. El exdelantero se retiró del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años, pero recién ahora tendrá la oportunidad de despedirse ante los hinchas en el estadio que marcó buena parte de su historia.