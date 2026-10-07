Quién era Maricarmen, la jubilada cuyo desalojo movilizó a España

Maricarmen Abascal tenía 87 años y llevaba siete décadas viviendo en el mismo departamento, en el barrio de Retiro, en Madrid. Su vida transcurrió entre esas paredes hasta que un conflicto por el alquiler terminó convirtiéndola, sin buscarlo, en el símbolo de una de las principales preocupaciones de la sociedad española: el acceso a una vivienda.

Maricarmen: quién era la mujer que puso en debate la vivienda

La agencia AFP recordó que la jubilada fue desalojada el 23 de septiembre, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente el precio del alquiler. Su salida del departamento, en camilla y en medio de los gritos de los manifestantes que se habían acercado para respaldarla, provocó una fuerte conmoción y disparó nuevas protestas por el derecho a la vivienda.

Tras el desalojo, Abascal fue trasladada a un hospital de Madrid. La presión social llevó a la empresa propietaria a alcanzar un acuerdo que le permitía regresar a su hogar una vez recuperada. Sin embargo, su delicado estado de salud se lo impidió. Murió este miércoles.

La noticia fue recibida con dolor por los manifestantes que desde hace diez días acampan en la madrileña Puerta del Sol. Allí encendieron velas, guardaron un minuto de silencio y repitieron una consigna que sintetizó el impacto de su historia: “Maricarmen vive, la lucha sigue”.

El Sindicato de Inquilinas destacó su “ejemplo de lucha” y sostuvo que las movilizaciones generadas tras su desalojo marcan “un antes y un después” en el debate habitacional español.

Su historia trascendió el caso individual porque condensó una problemática que afecta a distintas generaciones: jubilados que no pueden afrontar los alquileres, jóvenes que no logran independizarse y familias que enfrentan cada vez mayores dificultades para acceder a una vivienda.

Maricarmen no volvió a su casa, pero su caso quedó instalado como una imagen de la crisis: la de una mujer que, después de 70 años en el mismo hogar, terminó siendo expulsada de él.