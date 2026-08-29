Una feroz tormenta de granizo dejó dos muertos y graves destrozos en el sur de Brasil

Al menos dos personas fallecieron, entre ellas un niño, tras una atípica tormenta de granizo registrada en el sur de Brasil. El evento afectó a 21 municipios del estado de Rio Grande do Sul y dañó más de 1.600 viviendas, según informó la Defensa Civil.

La región se encuentra bajo alerta por eventos climáticos extremos vinculados a la corriente de El Niño, que generan temporales, lluvias superiores al promedio histórico, fuertes vientos y caída de granizo.

Rio Grande do Sul sufrió en 2024 una de las mayores tragedias climáticas de su historia, cuando las inundaciones afectaron cerca del 90% de su territorio y dejaron más de 180 muertos. En esta oportunidad, el último balance de la Defensa Civil indicó que al menos 28 personas tuvieron que abandonar sus viviendas desde la noche del viernes debido a las averías provocadas por los temporales registrados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El municipio más golpeado fue Tres Palmeiras, ubicado en el norte del estado y a 200 kilómetros de la frontera con Argentina. En esa localidad, el granizo dañó unas 1.000 viviendas y afectó cerca del 60% del área municipal.

Qué es el fenómeno del niño

El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, lo que genera alteraciones en los patrones de vientos y lluvias a nivel global.

Provoca precipitaciones muy superiores a lo normal en gran parte del Litoral y noreste de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y regiones de la costa sudamericana.También genera condiciones de escasez de agua y altas temperaturas en zonas del sudeste asiático, Australia y norte de Sudamérica.