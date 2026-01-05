Neuquén reduce la flota de verano pero refuerza todas las líneas hacia el río y los balnearios

Los urbanos tienen refuerzos a partir de las 15 y terminan en las paradas se los balnearios (foto Oscar Livera)

Los colectivos de la ciudad modificaron algunos recorridos y potenciaron frecuencias al modo verano, según explicó el subsecretario de Transporte de la comuna, Mauro Espinosa. De 180 unidades que recorrían los barrios hasta el 15 de diciembre, se redujeron a 150 coches, en tanto unas 64 unidades, llegan hasta los balnearios habilitados del río Limay.



Son los cuatro sectores recreativos que cuentan hasta las 21, con servicio de guardavidas.

En el caso de algunas líneas, sumaron paradas para alcanzar las cuadras más próximas a las zonas recreativas de la isla 132 -en el Falher- o Valentina sur.



El 1 de enero se inauguró el sistema del “Cole al Río”, con colectivos que extendieron sus circuitos y llegan desde Sapere o Colonia Nueva Esperaza, hasta los balnearios como Sandra Canale (en Gatica al fondo) Gustavo Falher, conocido como el ex balneario de Río Grande.



Pero también otras líneas del sistema COLE (integrado por unidades de KoKo y Tigre Iguazú) sumaron unidades a sus recorridos en los horarios de tarde – relevada como la franja de más demanda – para reforzar la llegada desde distintos sectores de la ciudad a las zonas habilitadas para el baño a lo largo de los 14 kilómetros de costa en el río Limay.



“Hay algunos casos que son extensión de línea y en otros, lineas punto a punto, como la del Oeste (Chascomús y Crouzeilles) hasta el balneario Valentina”, destacó Espinosa.



Las unidades punto a punto son la línea 11 desde Novella y Necochea hasta Falher; la línea 3 desde Rincón de Emilio hasta la parada en el Sandra Canale; la 17 desde Sapere hasta Sandra Canale; la línea 24 desde Colonia Nueva Esperanza (en la zona de la autovía) hasta Sandra Canale y la 26, desde el lote 34 (también en la zona de la autovía) hasta la parada del balneario de Valentina.



Los recorridos con refuerzos de unidades a partir de las 15 y que sumaron paradas para lograr cercanía con las zonas de baño son los de las líneas 5, 14 22 y 22C, la 25 y 30.



En todos los casos, la aplicación COLE permite a los usuarios consultar, en tiempo real en los celulares, la ubicación de los colectivos habilitados para esta temporada 2026.



“Queremos que llegar al río sea fácil para todos, es un espacio público que disfrutan todos y el transporte público vuelve a ser un aliado fundamental para garantizar este proceso”, dijo Espinosa.

36 colectivos nuevos se suman en marzo



En declaraciones a diario RIO NEGRO con motivo del balance de fin de año, el intendente Mariano Gaido aseguró que a partir de marzo, cuando se reinicia la actividad administrativa y el ciclo escolar, se sumarán 36 nuevos coches al urbano.



“Actualmente tenemos 180 colectivos en la calle y se adicionará en marzo un 20% más. Antes, el servicio no funcionaba, ahora que es eficiente y se usa, surgen nuevas demandas”, explicó el jefe comunal.



Para el tiempo de verano, además de la del oeste que sale hacia Valentina, la clásica línea punto a punto desde el centro sale desde Mitre y Corrientes en el Parque Central hasta el Sandra Canale.