El acceso norte estará otra vez en obra para hacer los 800 estacionamientos: lo harán los privados

El Deliberante de Neuquén sigue a tono con el mandato del intendente Mariano Gaido de ir sacando ordenanzas que le permitan lograr recursos extra, en su carrera contra el desfinanciamiento a raíz de la caída de fondos que dejaron de llegar de Nación y de la administración Figueroa. Los concejales analizan el proyecto de esponsorizar las plazas y que los privados construyan el complejo de estacionamientos subterráneos y locales comerciales en el acceso norte.

La salida e ingreso de la ciudad por la multitrocha que comunica al norte con Centenario y el Parque Industrial, estará nuevamente en obra hacia fin de año. La ex ruta 7 o avenida Raúl Alfonsín estuvo meses en by pass permanente cuando se quitó la rotonda Horacio Forni y se instaló el puente (con el mismo nombre) sobre la multitrocha de ingreso y egreso a la ciudad desde Alta Barda.

Luego permaneció en obra la diagramación del ingreso y egreso vial hacia el norte, entre Antártida Argentina y el puente Forni, con arreglo de los pluviales por la colecta de lluvias que llegan desde los cañadones de la barda.

Los 800 módulos de estacionamiento se prevén en esa misma zona, con modalidad subterránea, para que en la superficie se levante un complejo comercial y de oficinas. El objetivo es que se ejecute con fondos privados y como contraprestación, la ciudad le otorgará al grupo inversor, la concesión del servicio por más de 10 años (se estima que serían 30)

El compromiso en el Deliberante es mantener las 3 plazas que actualmente existen en las 4 hectáreas de un triángulo irregular entre Salta, Antártida Argentina y la diagonal 9 de julio: se construirá un gran “Parque de la Confluencia” que incluirá a los 3 espacios, se informó: la plaza de la diversidad, la plaza de la mujer y la ex rotonda Angel Dalla Valentina (intendente 1963).

Los proyectos de estacionamientos subterráneos y plazas con padrinazgos están en estudio en la comisión de Legislación del Deliberante. En paralelo, en la comisión de Servicios Públicos se analiza un marco regulatorio para los estacionamientos: determinar las condiciones en las que se explotarán aquellos que se instalen en espacios públicos.

No solo está en diagrama los 800 módulos de estacionamiento en el acceso norte. El intendente Mariano Gaido ya adelantó en la asunción de segundo mandato en diciembre y en la apertura de sesiones, que proyecta estacionamientos nuevos en el Parque Central y otros subterráneos en la zona del área vecinal Centro Este (en la plaza de los Constituyentes o en Santa Fe casi Leloir)

“En este contexto económico complicado y de no envío de las partidas nacionales, se prevé una concesión del servicio en la que se articula lo público y privado: se autoriza la licitación para una concesión que se prevé por más de 10 años. Se construye con fondos privados”, dijo Victoria Fernández (MPN) presidenta de la comisión de Legislación del Deliberante.

El proyecto de estacionamiento será detallado por el secretario de Infraestructura y Planeamiento, Alejandro Nicola en la semana. El funcionario dijo que el proyecto ya tiene interés de los privados, debido a que en estos 3 años se expuso como una de las obras objetivo de la intendencia capitalina.

Unos 800 estacionamientos en tres niveles se construirán en el espacio verde de acceso nore, entre Salta y 9 de julio (foto Matías Subat)

“En el Concejo buscaremos finalizar el tratamiento en abril, para que el Ejecutivo pueda lanzar la licitación”, dijo Fernández. Agregó que el lunes, prevén avanzar también con el expediente para que las plazas o bulevares puedan ser apadrinadas por privados u organizaciones no gubernamentales.

“Había una legislación, pero era tan engorrosa, que desalentaba al privado, esto se da en otras ciudades; es un modelo de co responsabilidad de mantenimiento, apelando a la responsabilidad social empresaria, pueden ser clubes o también organizaciones”, explicó la concejala.

El proyecto ya tiene inversores

Nicola deberá ir el 19 de marzo a la comisión de Obras Públicas para desarrollar allí los aspectos técnicos. Según adelantó, serán 3 niveles o plantas de estacionamiento para 800 módulos, con un polo gastronómico –comercial en la superficie más sectores de oficinas de atención al público. Se aprovechará el desnivel natural que existe entre Salta y la diagonal 9 de julio.

Los tres espacios verdes organizados como el de la diversidad, la ex rotonda del intendente capitalino (1963) y la plaza de la mujer, conservarán su impronta pero se integrarán en lo que se llamará el Parque de la Confluencia

“Se llamará a licitación pública la totalidad del proyecto. Lo que está en vías de aprobación es que será una concesión, donde el municipio no pondrá fondos. Destinamos el espacio físico, tenemos el anteproyecto con los lineamientos y el estudio de impacto ambiental y al término de los 30 años, el municipio dirá si opera por si mismo el estacionamiento y el complejo gastronómico o lo vuelve a concesionar”, sostuvo Nicola.

Consultado sobre posibles inversores, aseguró que «están a la espera que presentemos la licitación, hemos expuesto el proyecto, si se aprueba, estimamos en junio que podremos estar licitando» sostuvo.

Dijo que los inversores deberán desarrollar el proyecto que se presente en los pliegos o proponer variantes o mejoras, que serán analizadas en la comisión de preadjudicación. «Contando con las ordenanzas, en no menos de 40 días haremos el llamado, si en abril sale, en junio tentaticamente estariamos en condiciones», sostuvo.

No dio mayores precisiones sobre los otros estacionamientos subterráneos anunciados por el intendente. «La necesidad de estacionamientos es imperioso, esperamos concluir con estos primeros que son de gran envergadura y a continuación plantearemos las otras alternativas», dijo.