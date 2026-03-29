Definen en Neuquén quién ocupará el cargo de la Sindicatura Municipal

La concejala Victoria Fernández preside el Concejo hasta el 31 de marzo, cuando se realizará el traspaso de mando (foto Matias Subat)

Dos contadoras se disputarán el cargo de la sindicatura municipal de Neuquén que entró en proceso de renovación por vencimiento de mandato. La comisión de Legislación del Concejo Deliberante evaluará el lunes 13 de abril a las candidatas que presentaron antecedentes ante el llamado a concurso.



Las postulantes son Ruth Castro y la actual síndica, Priscila Gancedo, que buscará validar su continuidad en el organismo de control. La Sindicatura Municipal de Neuquén está integrada por tres profesionales que renuevan sus cargos cada cuatro años: dos vocales contables y el vocal abogado.



La puntuación se realizará en Legislación al término de la entrevista en la sala de comisiones, dijo la presidenta de la comisión, Victoria Fernández (MPN). Luego serán los concejales en el recinto quienes definirán cuál de las postulantes se integrará al tribunal de contralor y auditoría contable de la municipalidad.

Reasunción de Gaido el 31

Fernández presidirá el Concejo Deliberante hasta el 31 de marzo, según confió, mientras dure el corrimiento de mandato. La presidenta del cuerpo, Claudia Argumero, se encuentra como intendenta a cargo de la ciudad mientras dure la ausencia del jefe comunal, Mariano Gaido.

El intendente está en China, con una agenda que incluía este lunes la visita a Shenzhen, donde recorrerá un centro de monitoreo del distrito de Longgang, una ciudad denominada inteligente, en la que se usan herramientas de la IA para mejorar la prestación de servicios y la adminstración pública.