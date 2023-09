El Concejo de Bariloche cubrió las sillas que había dejado vacías por el conflicto con el Emprotur

La representación del Concejo Municipal en el directorio del Ente Mixto de Promoción Turística será ejercida por el concejal oficialista (JSRN) Carlos Sánchez y por la concejal peronista también afín al oficialismo Roxana Ferreyra, según resultó de la votación realizada en la última comisión Legislativa.

Esos lugares permanecieron vacantes durante cuatro meses, después de que renunciaran Natalia Almonacid (JSRN) y Ariel Cárdenas (Bariloche por el Cambio) cuando el Ejecutivo municipal y los representantes de las cámaras empresarias se negaran a desplazar al presidente del Ente y secretario de Turismo, Gastón Burlón, cuando fue denunciado por gastar fondos públicos en beneficio personal.

Ferreyra aseguró que el planteo que en aquel momento precipitó la renuncia de sus pares y que tiene que ver con el déficit de “transparencia” en la gestión del ente sigue vigente. Aunque su gestión y la de Sánchez se extenderá solo hasta diciembre, anticipó que espera promover cambios en relación con ese tema.

“Todavía no estuvimos en ninguna reunión del Emprotur pero yo ya lo expuse en diálogos con el sector privado -aseguró-. La palabra ´transparencia´ mucho no les gusta, pero es algo que alcanza a toda la gestión pública. Hay ordenanzas que regulan el acceso a la información y la transparencia activa en el gobierno y en todos los entes, que no siempre se cumplen”.

Según Ferreyra, la cobertura de los cargos reservados a los concejales se dilató por desacuerdos y porque estaba pendiente el debate por la reforma de la tasa del Emprotur, que finalmente no logró los votos y quedó rechazada. Dijo que hace unos diez días la concejal peronista Julieta Wallace se había postulado para asumir uno de esos espacios, pero no consiguió apoyo.

Ferreyra y Wallace fueron electas en 2019 por el Frente de Todos, pero este año Ferreyra (que proviene de La Cámpora) armó el bloque Unidad Ciudadana y mostró un mayor acercamiento al oficialismo.

Finalmente su candidatura para el Emprotur terminó aprobada con los votos de JSRN, UC, el partido PUL y Bariloche por el Cambio. Sánchez accedió al mismo derecho con el apoyo de JSRN y BxC.

Ferreyra aseguró que el Emprotur “es un instrumento muy importante”, que es valorado a nivel nacional y resaltó que no se lo puede disolver ni debilitar porque “la ciudad necesita multiplicar el turismo y darle valor agregado”.

Dio a entender que el ministro del área a nivel nacional Matías Lammens y el senador Martín Doñate -referente de su sector político- se interesaron en el tema y promovieron su designación.

“Nadie está en contra del Emprotur, pero tiene que ser más transparente. Me llamaron (por los empresarios) para conocer mi postura y les dije que es la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Creo que lo han entendido -aseguró Ferreyra-. Simplemente existe una ordenanza y hay que cumplirla. La sociedad quiere saber”.

Este medio le señaló que el enojo de los concejales en mayo pasado no fue solo por el manejo de fondos sino porque les cerraron las puertas y no los dejaron participar en una reunión de directorio en la que se definiría la suerte de Burlón. Ferreyra dijo que aquella una situación puntual y no cree que vuelva a pasar. Señaló que habría que estudiar bien el caso y ver qué corresponde según el reglamento del ente, que dijo desconocer.