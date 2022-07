El Ejecutivo de Cipolletti y los gremios municipales acordaron un incremento del 28%

Luego de tres jornadas de intensas negociaciones, el Poder Ejecutivo y los sindicatos municipales de Cipolletti llegaron a un acuerdo para el incremento del segundo semestre del año. En las primeras horas de las tarde se firmó la propuesta del municipio que dispone de un incremento del 28% escalonado en tres cuotas. La oferta inicial fue del 21%, los gremios querían el 30%. Según indicó el intendente Claudio Di Tella, los trabajadores llegarán a octubre una suba del 65% en el año.

La semana pasada fueron dos días de reuniones. La primera fue para escuchar la oferta inicial del 21% en tres tramos que dispuso el municipio. Los gremios ATE, Soyem, UPCN y Sitramuci rechazaron por unanimidad el ofrecimiento y llegaron al segundo día de paritarias con una contrapropuesta: el 30%, con la opción que sea escalonado como pretendía el Ejecutivo.

Esta mañana se volvieron a reunir y el municipio mejoró la oferta. Se tomó un cuarto intermedio y después de las 14 se llegó al acuerdo. Además se fijaron algunos puntos para seguir trabajando, entre ellos, sumar el ítems de refrigerio a una masa importante de empleados.

El acuerdo que se firmó hoy fija un aumento del 8% con los haberes de julio que se pagarán los primeros días de agosto. Además un 10% para agosto y otro 10% en noviembre.

«Hay una realidad, no sabemos en qué va a terminar esta situación económica del país. Nosotros queremos seguir pagando los sueldos y que los trabajadores no sigan perdiendo el poder adquisitivo. No muchos municipios han hecho una propuesta como la nuestra, estamos hablando de tes tramos, pero en el acumulado es el 65%, Creo que es una muy buena oferta teniendo en cuenta las negociaciones provinciales y municipales,» indicó Di Tella.

Agregó que solo ofrecen lo que las arcas municipales le permiten derogar. «Lo que siempre decimos es que siempre tenemos voluntad para el diálogo, que tenemos las puertas abiertas pero siempre en la medida de lo que se pueda, no nos vamos a comprometer a lo que no se pueda pagar», agregó.

Además del ítems de refrigerio, quedaron otros dos puntos para seguir discutiendo, la recategorización de varios trabajadores y las asignaciones familiares.