El oeste de Neuquén estrenará 30 cuadras de asfalto y nuevos servicios en Villa Ceferino

La semana que viene empezarán con los trabajos de asfalto para completar las 30 cuadras en Villa Ceferino. Foto: Matías Subat.

El plan Orgullo Neuquino de la municipalidad de Neuquén continúa avanzando y buscará completar 30 cuadras en Villa Ceferino. El oeste de la capital pronto estrenará calles asfaltadas y nuevos servicios de gas, agua y cloacas.

El intendente, Mariano Gaido, visitó la construcción este lunes a la mañana y destacó que es una obra muy esperada por los vecinos. Adelantó también qué sucederá con el Acceso Norte.

La subsecretaria de Infrestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que en este momento se está trabajando en la estructura del suelo previa a colocar la carpeta asfáltica. Detalló también que fue necesario reacomodar las redes de gas y cloaca.

«Estamos al pie de barda, las pendientes son pronunciadas y el manejo del agua es muy importante en cuanto a los pluviales. Tuvimos que hacer un reacomodamiento de toda la traza para poder configurar las calles y eso implicó también intervenir en servicios que ya teníamos«, dijo la funcionaria.

Anunció también que la semana que viene empezarán con los trabajos de asfalto para completar las 30 cuadras en el barrio del oeste neuquino. Aclaró que «entre 45 y 60 días vamos a tener todo esto listo y son más de $700 millones la inversión en este sector«.

Por su parte, Gaido destacó que esta obra es muy importante para las vecinas y vecinos, y adelantó que «estamos en el proceso de contratación de otras 50 cuadras de asfalto que vienen a hacer en su totalidad 100 nuevas cuadras de asfalto para Villa Ceferino«.

¿Cuándo comenzarán las obras del Acceso Norte?

Durante la visita, el intendente recordó también otros barrios donde avanza el plan Orgullo Neuquino, remarcó los avances de la Avenida Mosconi y anticipó sobre el Acceso Norte que «ya estamos para dar inicio el jueves a esa obra fundamental para la ciudad de Neuquén«.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, sostuvo que esta obra terminará de reordenar el ingreso y salida de la ciudad.

«Quien circule por Avenida Raúl Alfonsín, si dobla a la derecha, en forma elevada va a ingresar por calle Jujuy, y quien gire a la izquierda va a ingresar también en forma elevada por Diagonal 9 de Julio. La calle Salta va a quedar únicamente de salida«, resaltó el secretario.